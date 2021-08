Neumünster

Wer auf der Autobahn 7 an Neumünster-Nord vorbeifährt, staunt oft nicht schlecht. Dort ist täglich der Fortschritt auf der Riesenbaustelle von Edeka Nord zu sehen. Das Unternehmen baut dort sein neues Zentrallager – und liegt damit voll im Zeitplan.

Der erste Baukörper, das künftige Frischelager für Obst und Gemüse, ist schon gut zu erkennen. Jetzt werden direkt angrenzend die ersten, riesigen Betonstützen für das Hochregallager aufgestellt. Insgesamt 26 riesige Pfeiler von jeweils 36 Metern Länge werden dort in den nächsten Tagen errichtet – in der Nachbarschaft des ehemaligen Kieler Unternehmens Henry Kruse.

Nachbar des ehemaligen Kieler Unternehmens Henry Kruse

Die Pfeiler werden im Fertigteilwerk der Baufirma Bremer in Paderborn produziert und von dort direkt auf die Baustelle in Neumünster gefahren. Am Montag kamen die ersten sechs Betonriesen, in der Nacht zu Dienstag die nächsten vier Stück.

670 Edeka-Märkte im Norden Edeka Nord ist die genossenschaftlich organisierte Großhandlung der rund 670 Edeka-Märkte im Norden und Marktführer bei Lebensmitteln. Das Unternehmen beschäftigt in Neumünster rund 1500 Mitarbeiter und gehört dort zu den größten Arbeitgebern. Von Neumünster aus werden die Supermärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von gut 800.000 Quadratmetern beliefert. Edeka Nord machte 2020 einen Konzernumsatz von 3,54 Milliarden Euro.

Sie sind so riesig, dass die Schwertransporter an der Abfahrt Neumünster-Nord kaum um die Kurve kommen. Darum werden sie nachts gebracht, wenn weniger Verkehr ist. „Die Autobahn selber bleibt offen, aber die Polizei sperrt uns dann kurz die Kreuzung oberhalb der A7, wo die Lkw in das neue Gewerbegebiet Eichhof einbiegen. Es hat perfekt geklappt“, sagt Projektleiter Detlef Stelbrink.

Im zweiten Bauabschnitt werden 52 Meter lange Pfeiler in Neumünster aufgestellt

Der erste Bauabschnitt des künftigen Zentrallagers soll Mitte 2022 fertig sein. Parallel soll schon im Frühjahr mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Das hat eine noch größere Dimension: Projektleiter Stelbrink hat schon die ersten Bauteile mit einer Länge von 52 Metern bestellt.

Zur Galerie An der Autobahn 7 bei Neumünster-Nord entsteht das neue Zentrallager von Edeka Nord. Nachts werden derzeit riesige Betonpfeiler von 36 Metern Länge angeliefert.

Erst im Mai dieses Jahres wurde auf der Baustelle feierlich der Grundstein gelegt, und Ende 2024 soll das neue Edeka-Zentrallager fertig sein. Die Gesamtkosten für das insgesamt 105 000 Quadratmeter große Lager belaufen sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag, so Edeka Nord.

2018 hatte das Unternehmen sich entschieden, das 255 000 Quadratmeter große Grundstück in dem neuen Neumünsteraner Gewerbegebiet Eichhofpark von der Stadt zu kaufen – und perspektivisch inklusive der Verwaltung komplett vom Traditionsstandort im Industriegebiet Süd in den Norden zu ziehen. Diese Planung hat sich mittlerweile geändert: „Wir wachsen weiter stark und werden in Neumünster auch weiterhin an der Gadelander Straße bleiben“, sagte Geschäftsführer Stefan Giese.