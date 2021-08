Am Freitag sind in Neumünster acht neue Coronafälle registriert worden. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 78,8 je 100000 Einwohner. Bundesweit liegt Neumünster damit weiterhin an der Spitze. Ein Patient, der wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt wurde, konnte entlassen werden.