Zwei Frauen und drei Männer erkrankten in Neumünster bis Montagmittag neu am Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Wochenende auf 80 je 100000 Einwohner. Stadtsprecher Stephan Beitz bestätigte, dass eine Klasse an der Grundschule in Wittorf in Quarantäne geschickt worden ist.