In allen fünf Holstenhallen und einem Teil des Freigeländes kommen jetzt in Neumünster wieder drei Tage die Jäger, Angler und Naturfreunde auf ihre Kosten. Die sechste Ausgabe der „Outdoor Jagd & Natur” zog bereits am Freitag das Publikum an.

Als die traditionsreiche Messe „Angeln und Jagen“ eingestellt wurde, suchte der Landesjagdverband Schleswig-Holstein eine neue Heimat – und die Holstenhallen sprangen 2015 ein. „Seitdem veranstalten wir die Outdoor, und sie ist für die Szene ein wichtiger Treffpunkt geworden. Zwei Jahre lang mussten wegen Corona alle darauf verzichten“, sagte am Freitag Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen.

Die Outdoor-Messe findet in allen Holstenhallen und im Foyer (Foto) statt. Quelle: Thorsten Geil

Von Anfang an unterstützen die Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, der Landessportfischerverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund die Veranstaltung. Sie ist für viele Besucher mehr als nur eine reine Verkaufsveranstaltung, sondern auch eine Plattform zum Austausch – beispielsweise bei der beeindruckenden Trophäenschau des Landesjagdverbandes.

Da die Outdoor die erste Publikumsmesse für Jäger im Jahr ist, schätzen viele von ihnen die Neuheiten der Hersteller aus den Bereichen Waffen, Optiken, Bekleidung und Zubehör. Auch für Angelfreunde ist einiges im Angebot. Allerdings ist die Zahl der Aussteller in diesem Jahr etwas kleiner ausgefallen als vor der Corona-Pandemie.

Grillfreunde kommen am Sonnabend in Neumünster auf ihre Kosten

Im Freigelände können große und kleine Besucher Kanus und Kajaks im Wasserbecken fahren und testen, sich über den E-Bike-Trend informieren oder einen Offroad-Parcours mit Geländewagen meistern. Der Blumenmarkt des „Pfauenhofs“ der Lebenshilfe Neumünster bietet Frühjahrsblüher an.

Grillfreunde können am Sonnabend auf ihre Kosten kommen: Erstmalig findet die Grillmeisterschaft Schleswig-Holstein, die Nordgrill, auf der Outdoor statt. Mehrere Teams grillen um die Wette und um den Titel „Landesgrillmeister Schleswig-Holstein“. Besucher können den Teams über die Schulter schauen, Leckeres probieren und sich an mehreren Ständen selber mit Material ausstatten.

Die Outdoor ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Tageskarten kosten sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.