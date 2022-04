Der Spaß darf nicht zu kurz kommen, aber es herrscht schon eine gewisse Ernsthaftigkeit in den Zelten der Nordgrill in Neumünster: 13 Teams kämpfen am Sonnabend um den Titel des Landesgrillmeisters. Für Nachwuchsköche gibt es ein Extraprogramm mit den „Grill-Ninjas“.