Neumünster

Am 28. Januar war ein 63-jähriger Neumünsteraner auf dem 1. Polizeirevier in Neumünster erschienen, um dort eine Anzeige zu erstatten. Dummerweise war er mit dem Auto gekommen.

Die Beamten ließen ihn pusten – er hatte morgens um 10.30 Uhr einen Alkoholwert von 2,32 Promille. Die Polizisten nahmen dem Mann daraufhin seinen Führerschein ab und schrieben eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zweite Trunkenheitsfahrt: 1,82 Promille morgens um 7 Uhr in Neumünster

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr entdeckte eine Beamtin der Polizeistation Einfeld den 63-Jährigen erneut in einem Auto am Lenkrad. Der Mann hatte sich bei einer Bäckerei Brötchen geholt und stieg dort wie selbstverständlich in seinen Pkw und fuhr los.

Die Polizistin kontrollierte den Mann und stellte sofort Alkoholgeruch fest. Der Test ergab diesmal einen Wert von 1,82 Promille. Da der Mann keinen Führerschein mehr hat, kommt diesmal zur Anzeige von Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dazu, teilte Polizeisprecher Sönke Petersen mit.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es in Neumünster schon 2015 gegeben: Damals war ein Autofahrer betrunken aufs Revier gekommen, um den Verlust seines Portemonnaies anzuzeigen.