Premiere in Neumünster-Einfeld: Zum ersten Mal wird es an zentraler Stelle einen großen Weihnachtsbaum geben - als leuchtenden Treffpunkt in der vorweihnachtlichen Zeit. Angeschaltet werden die Lichter am 1. Advent (28. November) um 17 Uhr bei Glühwein und Posaunenchor.