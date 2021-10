Neumünster

„Wir sind endlich wieder da, wo wir hingehören“, freute sich Bettina Boxberger, „mitten in der Stadt und für alle erlebbar.“ Mit einem strahlenden Lächeln blickte die Vorstandsvorsitzende vom Neumünsteraner Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) am Sonnabend über die große Fläche, auf der sich große und kleine Besucher tummelten.

Zweimal musste das Fest verschoben werden

Zweimal mussten die Organisatoren ihr großgeplantes Geburtstagsfest, an dem „auf jeden Fall alle Bürger der Stadt teilnehmen sollten“, verschieben. Am Sonnabend war es dann endlich soweit. Und sogar das Wetter spielte mit. Wind und Regen legten eine Pause ein, und die Temperaturen luden zum Verweilen auf der fünfstündigen Veranstaltung.

Ein Blumenstrauß für Liselotte Jacobsen

„Den ‚echten‘ Geburtstag am 12. Mai haben wir in kleiner Runde gefeiert“, erzählte Bettina Boxberger. Sie und Geschäftsführer Andreas Böhm nutzten die Gunst der Stunde und überraschten die langjährige Vorsitzende Liselotte Jacobsen mit einem Blumenstrauß. Die 93-Jährige hatte ihren Ehrenvorsitz zwar vor fünf Jahren nach einem Streit niedergelegt, doch der Unmut schien verflogen. Am Sonnabend schnitt Liselotte Jacobsen gemeinsam mit Tobias Bergmann die riesige Geburtstagstorte an und schien sich, genau wie der Oberbürgermeister, über die „Rückkehr des Kinderschutzbundes in die öffentliche Wahrnehmung“ zu freuen.

85 Mitarbeiter und 66 Sponsoren

Zum guten Gelingen der Geburtstagsfeier hatten die 35 hauptamtlichen und 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Unterstützung von 66 Sponsoren ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Der professionelle Liedermacher Daniel Kallauch unterhielt Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Liedern und Sketchen von der großen Bühne aus. Machte er mal eine Pause, vergnügten sich die Kleinen beim Kinderschminken, versuchten sich bei der Herstellung von Riesenseifenblasen oder bewiesen ihren Mut und ihre Geschicklichkeit an der professionell begleiteten Kletterwand.

Luftgefüllte Kunstwerke

Die Erwachsenen konnten sich es sich in der Zwischenzeit bei kostenlosem Kuchen und einer Tasse Kaffee gemütlich machen. Um die Sicherheit ihrer Kinder mussten sie sich nicht sorgen. Mitarbeiter des Kinderschutzbundes standen überall auf dem eingezäunten Gelände als Ansprechpartner bereit.

Für eine kinderfreundliche Gesellschaft Der Kinderschutzbund (DKSB) macht sich für die Kinderrechte in Deutschland stark. Kinder sollen in sozialer Sicherheit aufwachsen, vor Gewalt geschützt sind und einen kompetenten Umgang mit den Medien lernen. Der DKSB setzt sich für die geistige, seelische, soziale und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein. Der DKSB wurde 1953 gegründet, der Ortsverband Neumünster wurde bereits zwei Jahre später von engagierten Ehrenamtlern aus der Taufe gehoben.

Lange Schlangen bildeten sich am Stand von Ralf Esslinger. Mit seinen filigranen Kunstwerken aus Luftballons brachte er die Erwachsenen zum Staunen und erfreute die Kinder mit luftigen Kronen, Blumen, Herzen und Schwertern.

„Meine Kinder und ich sind begeistert“, sagte Besucherin Elena Flyat. Sie war zum Fest gekommen, „um die tolle Arbeit des Kinderschutzbundes zu unterstützen, und Miran und Lorin finden es toll hier.“