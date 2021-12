Neumünster

Mehr geht nicht für einen Hobby-Astronomen: Die Internationale Astronomische Union (IAU) mit Sitz in Paris hat den Kleinplaneten mit der Nummer 229723 offiziell auf den Namen „229723 Marcoludwig“ getauft. Eine solche Ehre ist ansonsten Nobelpreisträgern wie Albert Einstein, historischen Entdeckern wie Kopernikus und Kepler oder Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond, vorbehalten.

Die Benennung durch die IAU hat die Sternwarte Neumünster am Mittwoch bescheiden auf ihrer Homepage verkündet. „Das ist eine außergewöhnlich große Ehre. Ich hoffe, dass ich mich als würdig erweise“, sagte Marco Ludwig (38), der von der Benennung völlig überrascht wurde. Er war allerdings entscheidend daran beteiligt, dass die IAU vor zwei Jahren einen anderen Kleinplaneten auf den Namen „342000Neumünster“ getauft hatte.

Marco Ludwig steht vor der Kuppel der Sternwarte Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Kometen und Kleinplaneten sind die einzigen Himmelskörper, denen heute noch Namen zugewiesen werden. Kometen werden nach ihren Entdeckern benannt; bei Kleinplaneten dürfen die Entdecker einen Namen vorschlagen und bei der IAU einreichen und müssen das be­gründen. Erkennt die IAU die Bedeu­tung der Person an, wird der Planetoid offiziell getauft.

Das ist jetzt auf Vor­schlag von Wolfgang Ries aus Öster­reich so passiert. Ries ist einer der wenigen Amateure, die noch Klein­planeten entdecken – die meisten wurden mitt­lerweile durch Roboterteleskope und Detektivsoftware aufgespürt). Er hatte den „Marcoludwig“ bereits am 11. April 2007 entdeckt. Ries und der Kaltenkirchener Astrophysiker und Buchautor Erik Wischnewski hatten die Benennung ohne Ludwigs Wissen beantragt.

„Nachdem die Umlaufbahn durch weitere Beobachtungen hinreichend gesichert war, erhielt er den offiziellen Status eines ,Minor Pla­net’ zuerkannt und damit die laufende Nummer 229723 – als einer von insge­samt 470.000 offiziellen Kleinplaneten. Aber nur 20.000 dieser Himmelskörper besitzen einen Namen“, heißt es auf der Homepage der Sternwarte.

Mit Fotos wie diesem (vom Kometen Neowise über Neumünster) macht Marco Ludwig immer wieder Werbung für die Schönheit der Astronomie. Quelle: Marco Ludwig

In der Laudatio der IAU heißt es: „Ludwig ist ein deutscher Amateur-Astronom und Leiter der VHS-Sternwarte Neumünster. Seine unermüdliche Öffentlichkeitsarbeit hat der Sternwarte Erweiterungen ermöglicht und sie zu einer wohlbekannten Institution in der deutschen Astronomie-Gemeinschaft gemacht.“

Der Kleinplanet „Marcoludwig“ ist 560 Millionen Kilometer von Neumünster entfernt

Der Kleinplanet „Marcoludwig“ bewegt sich zwischen Mars und Jupiter in 4,7 Jahren einmal um die Sonne. Der Durchmesser beträgt etwa drei Kilometer und ist damit sogar größer als der Neumünster-Planet. Sein kleinster Abstand zur Erde beträgt 244 Millionen Kilometer, derzeit sind es allerdings etwa 560 Millionen Kilometer.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schleswig-Holstein ist im All nicht allzu stark vertreten. Außer dem „342000 Neumünster“ gibt es nur noch Kleinplaneten mit den Namen Schleswig, Holstein, Flensburg, „Lubeck“ und Helgoland. Auch nach dem bundesweit bekannten Astronomen Jost Jahn (Amrum) und Erik Wischnewski (Kaltenkirchen) sind Planeten benannt.

Den wunderschönen Vollmond über der Rendsburger Hochbrücke fotografierten Marco Ludwig und Eckard Bachmann von der Sternwarte Neumünster am 27. April 2021. Quelle: Marco Ludwig

Marco Ludwig leitet die Sternwarte seit 2008 und ist seit 25 Jahren Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft. Er ist unermüdlicher Motor des Observatoriums, hat schon viele überragende Fotos von den Gestirnen gemacht und in diesem Jahr auch ein Buch über die Geschichte der Einrichtung geschrieben. Vor wenigen Wochen wurde der 50. Geburtstag von Schleswig-Holsteins größter Sternwarte gefeiert. Ludwig ist Berufsschullehrer und wohnt mit seiner Frau und den drei Kinden in Tungendorf.

Derzeit hat er keine Chance, „seinen“ Planeten von Neumünster aus zu fotografieren, aber im Sommer könnte es mit viel Glück passen. Bislang gibt es noch kein Foto. Ludwig: „Und dann können wir die Sternwarte nach der Corona-Pause hoffentlich auch wieder für Besucher öffnen. Dann möchte ich ,meinen’ Planeten mit dem ganzen Team feiern, denn diese Ehre sehe ich als Auszeichnung für die ganze Arbeitsgemeinschaft der VHS-Sternwarte Neumünster.“