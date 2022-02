Neumünster

Die Polizeibeamten waren eigentlich auf dem Markt am Großflecken, um die Passanten zum Thema „Taschendiebstahl“ aufzuklären. Als eine Marktbeschickerin die Polizisten auf zwei Personen aufmerksam machte, die auffällig in Fahrradkörbe und Taschen schauten, nahmen die Beamten die Verfolgung – zunächst in Richtung Marktpassage – auf. Als die verdächtigen Männer schließlich in der Lütjenstraße angetroffen wurden, gingen sie schnell in Richtung Waschpohl, wo die Polizisten sie schließlich anhalten konnten.

Während der Kontrolle fiel ein Lederetui mit auffällig vielen Schlüsseln auf den Boden, von dem die Männer allerdings betonten, das es schon vorher da gelegen hatte. Außerdem passten die auffälligen Männer offenbar auf die Personenbeschreibungen der Täter vergangener Diebstähle. Da sich beide nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht.