Am Freitagmittag ist eine Fahrradfahrerin in der Kieler Straße in Neumünster von einem Sattelzug angefahren und schwer an den Beinen verletzt worden. Für die Unfallaufnahme war der Abschnitt der Kieler Straße zwischen Gutenbergstraße und Anscharstraße für einen längeren Zeitraum voll gesperrt.