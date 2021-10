Neumünster

Ein 15-jähriger Radler aus Ehndorf war am Dienstag , 19. Oktober, auf dem Radweg an der Ehndorfer Straße stadteinwärts unterwegs. Gegen 7.30 Uhr kam es laut Polizei in Höhe Schleswiger/Weberstraße zu einem Unfall.

Nah beim Penny-Markt kam ein Autofahrer aus einer Grundstückseinfahrt (Höhe Hausnummer 197-205) und wollte auf die Ehndorfer Straße nach rechts einbiegen, wie die Polizei berichtet. Er achtete dabei offenbar nicht auf den Jungen, der nach links auswich und zu Fall kam. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall an der Hand verletzt. Einen Zusammenstoß gab es nicht, so die Polizeidirektion Neumünster.

Das Auto hielt demnach nicht an, der Fahrer setzte seinen Weg in Richtung Innenstadt fort. Es soll sich um einen grauen Seat Leon handeln; das Kennzeichen sei nicht bekannt. Die Polizei in Neumünster sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 04321/9450 erbeten.

Im Jahr 2017 hatte es ganz in der Nähe an der Ehndorfer Straße einen tödlichen Unfall gegeben. Auch damals war ein Radfahrer von einem Autofahrer übersehen worden.