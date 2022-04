Neumünster

2006 planten die Serviceclubs Lions Neumünster-Holsten und Inner Wheel Neumünster zufällig beide einen Adventskalender für wohltätige Zwecke. Sie taten sich zusammen und brachten das Projekt gemeinsam an den Start. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte – und das Serviceprojekt in Neumünster, das regelmäßig den höchsten Überschuss erwirtschaftet.

Mit 8000 Euro fing es 2006 an, 2021 kam die Rekordsumme von 32.800 Euro zusammen. Mittlerweile hat der Kalender schon insgesamt 389.000 Euro für wohltätige Zwecke erbracht, die zum weit überwiegenden Teil in Neumünster geblieben sind. Darauf sind die Clubs zurecht stolz.

So sah der Neumünsteraner Adventskalender 2021 aus. Quelle: Marco Ludwig

Am Caspar-von-Saldern-Haus übergaben die Präsidenten Bettina Wagner (Inner Wheel) und Ralph Godbersen (Lions) jetzt die Spenden von 2021 an verschiedene Organisationen. Die Damen von Inner Wheel bedenken mit ihren 16.400 Euro den Verein Nähmaschine, den Kreissportverband, den Kinderschutzbund und die Mühlenhofschule.

Die Lions schütten ihre Hälfte des Reinerlöses an den Einfelder Verein Eika, das Infozentrum Dosenmoor, die Sternwarte, den Verein Lichtblick, an Krebs-Sportgruppen, das Frauenhaus, die Tafel, den Verein Alte Obstwiese und ihre dauerhaften Lions-Projekte Lions-Quest, Friedensplakatwettbewerb, Klasse 2000 und die MS-Selbsthilfegruppe aus.

7000 Adventskalender waren in Neumünster nach wenigen Wochen verkauft

Die Sternwarte war im vergangenen Jahr auch auf dem Kalender präsent: Deren Leiter Marco Ludwig hatte den Clubs sein Foto von dem Kometen Neowise über der Silhouette von Neumünster dafür gern zur Verfügung gestellt. Dafür war er 2020 mitten in der Nacht auf den Turm der Vicelinkirche geklettert.

7000 Kalender haben die beiden Clubs im vergangenen Herbst verkauft. Jeder Kalender trägt eine Gewinnnummer, und hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne. Die Clubs zeigten sich dankbar, dass trotz Corona wieder viele Unternehmen dafür Preise gestiftet und gesponsert hatten. „Das war nicht selbstverständlich“, sagte Inner-Wheel-Präsidentin Bettina Wagner. Nach wenigen Wochen sind stets alle Kalender ausverkauft.

Auch wenn sich in all den Jahren natürlich eine gewisse Routine eingestellt hat, steckt hinter dieser Aktion viel Arbeit. „Wir hatten schon wieder das nächste Vorbereitungstreffen und haben mit der Arbeit begonnen. Nach dem Kalender ist vor dem Kalender“, sagte Lions-Vizepräsidentin Maren von Dollen. Um günstige Konditionen in der Druckerei zu bekommen, muss der Kalender schon im Mai fertig sein.