Neumünster

Als bundesweit erste Schule bietet die Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) in Neumünster mit eigenen Lehrkräften ein Programm zur Gewinnung von Feuerwehr-Nachwuchs an. Die Premiere ist gelungen, denn die ersten 15 jungen Leute haben am Freitag nach bestandener Prüfung ihre Zeugnisse als Truppmann und Truppfrau bekommen.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) überreichte die Zeugnisse und war voll des Lobes für das Projekt. „Warum ist bloß vorher keiner auf diese tolle Idee gekommen? Das war ja all die Jahre fast schon fahrlässig“, sagte der Minister in einer kleinen Feierstunde. Er würdigte ganz besonders den Ideengeber und Motor, den WLS-Schulleiter Andreas Bitzer.

Minister Bernd Buchholz unterhält sich mit den Schülerinnen und Schülern, die künftig Feuerwehrleute werden können. Quelle: Thorsten Geil

Das Projekt, das seit Sommer 2021 in Neumünster läuft, funktioniert so: In der Berufsfachschule 1 können junge Leute in einem zweijährigen Bildungsgang ihren Mittleren Schulabschluss im Bereich Technik machen. Im ersten Jahr ist der Feuerwehr-Lehrgang Bestandteil des Unterrichts (mit acht Wochenstunden).

Andreas Bitzer, Schulleiter der Walther-Lehmkuhl-Schule Neumünster und Löschmeister der Freiwilligen Feuerwehr Siek. Quelle: Marc R. Hofmann

Im zweiten Jahr wird Metall-, Holz- und Bautechnik unterrichtet – immer neben den normalen Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathe, Religion und Sport. Am Ende steht die Prüfung zum Mittleren Schulabschluss (ehemals Realschule).

Andreas Bitzer hat acht aktive Feuerwehrkameradinnen und -kameraden im Lehrerkollegium. „Die waren alle begeistert von meiner Idee der Feuerwehr-Ausbildung und bringen sich in den Unterricht ein. Die Idee hatte ich allerdings schon vor 15 Jahren“, sagte der Schulleiter, der auch aktiver Feuerwehrmann in seiner Heimatgemeinde Siek im Kreis Stormarn ist.

Viele musste Bitzer ins Boot holen – etwa die Ministerien, die Stadt, den Landesfeuerwehrverband und die Unfallkassen. Es war aber einfacher als befürchtet. Minister Bernd Buchholz fasste es so zusammen: „Wir haben alle gesagt: Das machen wir jetzt einfach mal unbürokratisch, weil das als echtes Leuchtturmprojekt so bestechend gut ist.“ Das Projekt hat sogar schon eine Auszeichnung erhalten.

Die nötigen acht zusätzlichen Wochenstunden wurden einfach in den Lehrplan integriert. Mithilfe des Fördervereins der Feuerwehr Neumünster wurde sogar ein eigenes Fahrzeug für die Ausbildung angeschafft. Die Gestaltungstechnischen Assistenten der WLS entwarfen ein eigenes Logo für den neuen Bildungsgang und drehten einen Werbefilm.

Die Abschlussprüfung des ersten Lehrgangs hat der Stadtfeuerwehrverband Neumünster abgenommen – mit durchweg guten Ergebnissen. „Ihr seid mir als tolles Team aufgefallen. Das ist eine gute Voraussetzung für unseren ehrenamtlichen Dienst“, lobte auch Thomas Dettmann von der Neumünsteraner Feuerwehr.

Mit der Prüfung haben die 15 Jugendlichen ihren Grundlehrgang absolviert und können nun Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr werden. Dort herrscht quasi überall Nachwuchsmangel. Eine Schülerin gab gegenüber Minister Buchholz sogar an, sie liebäugle mit einer Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr.

Die ersten Absolventen der Feuerwehr-Ausbildung an der WLS haben ihre Zeugnisse bekommen. Sie sind jetzt offiziell Truppfrauen und -männer. Quelle: Thorsten Geil

Das Beispiel Neumünster macht bereits Schule: Das Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg plant, die Idee im nächsten Schuljahr umzusetzen. Unterstützung vom Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde ist schon zugesagt.

Denkbar wäre auch eine Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg, deren Wache idealerweise direkt neben der Schule liegt. Und nach Auskunft von Andreas Bitzer hat eine Flensburger Berufsschule ebenfalls schon Interesse angemeldet.