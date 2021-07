Neumünster

Drei Tage lang war die Holstenhalle im November 2017 rappelvoll gewesen. Es herrschte Einigkeit im Publikum und bei den Fachleuten, dass „Kaiser Milton“ ein würdiger Siegerhengst ist; er hatte sich strahlend, kraftvoll und vor allem kerngesund präsentiert. Doch vermutlich war er genau das nicht. Seit Jahren läuft ein Rechtsstreit, und für den Käufer wird es immer schlimmer, denn das Pferd ist tot.

Die Fachleute waren damals verzückt von diesem Hengst, der Trakehner-Zuchtverband schrieb eine kleine Hymne: „Kaiser Milton bewegte sich nicht nur mit besonderer Qualität, locker, losgelassen und kraftvoll abfußend, er machte auch einen guten Sprung und bewies ein hervorragendes Interieur.“ Unsere Zeitung schrieb: „Der Kaiser trägt seinen Namen zu Recht.“ Der Hengstmarkt in Neumünster ist die wichtigste Veranstaltung der Züchter und Freunde des Trakehner Pferdes, die aus aller Welt anreisen.

Am Sonntag lief der Hengst noch tadellos in der Holstenhalle, am Montag war er lahm

Der renommierte Züchter Burkhard Wahler vom Klosterhof Medingen in Bad Bevensen (Niedersachsen) hatte sich auf dem Hengstmarkt 2017 regelrecht in Kaiser Milton verguckt. Als der erst gekört und dann zum Siegerhengst ausgerufen wurde, ersteigerte er ihn bei der Auktion für stolze 320.000 Euro. „An dem Sonntag lief der Hengst noch tadellos in der Halle“, sagte Wahler. Doch als Kaiser Milton einen Tag später auf dem Gestüt in der Lüneburger Heide vom Hänger stieg, war er lahm. Er kam in die Tierklinik. Diagnostiziert wurden Sehnenverletzungen, später sogar noch ein Herzfehler. Bis Weihnachten 2017 stand das Pferd in der Tierklinik.

Burkhard Wahler reklamierte das Pferd beim Verband und dem niederländischen Züchter, wollte das Geschäft rückabwickeln und verweigerte die Zahlung. „Dieses Pferd ist nicht gesund, und das ist nicht beim Transport passiert. So nehme ich das Pferd nicht“, sagte Burkhard Wahler. Gutachter und Anwälte kamen ins Spiel, aber es kam nicht zu einer Einigung. Der bislang einzigartige Fall in der Geschichte des Trakehner-Hengstmarktes wurde zum Rechtsstreit.

Käufer: „Dieses Pferd ist nicht gesund“

Die Hengstleistungsprüfung im September 2018 bestand Kaiser Milton, und das Gestüt nutzte ihn bereits als Deckhengst. Züchter konnten den Samen des Tieres zeitweilig für 900 Euro pro Portion (tiefgefroren 600 Euro) bestellen. Anfang 2019 teilte der Klosterhof Medingen allerdings mit, dass der Hengst bis zur endgültigen Klärung des Rechtsstreits dort nicht zum Deckeinsatz kommen werde.

Der Trakehner Verband klagte für den niederländischen Verkäufer auf Zahlung des Kaufpreises. Das Landgericht Kiel folgte dem 2018: Der Käufer müsse das aus seiner Sicht kranke Tier behalten und inklusive Zinsen und Rechtsanwaltskosten fast 400.000 Euro zahlen.

Der Richter hatte erläutert, entscheidend sei gewesen, dass der Käufer den Verkäufer nicht zu einer Nacherfüllung aufgefordert habe – also die Behebung der gesundheitlichen Mängel oder eventuell die Lieferung eines anderen Pferdes. Diese Aufforderung wäre juristisch notwendig gewesen als Voraussetzung für einen Rücktritt vom Kaufvertrag. Das sei ein Rechtsfehler des Käufers gewesen.

Das Verfahren liegt beim OLG Schleswig

Burkhard Wahler ging Anfang 2019 in Berufung beim Oberlandesgericht Schleswig; dort liegt das Verfahren derzeit noch.

Nun ist Kaiser Milton auf dem Klosterhof Medingen eingegangen. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der Tod des Tieres wird an dem Rechtsstreit nichts ändern, denn der Verkäufer hat seit 2017 kein Pferd mehr, aber kein Geld bekommen. Eine Sprecherin des Klosterhofs Medingen wollte sich nicht zu dem Tier-Drama äußern.