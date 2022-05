Neumünster

Ein Zugbegleiter im Regionalexpress von Kiel nach Neumünster wurde auf ein Pärchen aufmerksam, weil es Pfefferspray im Zug versprüht hatte. Er alarmierte die Bundespolizei im Bahnhof Neumünster.

Die Beamten warteten schon am Bahnsteig und nahmen die 28-jährige Frau und den 31-jährigen Mann mit auf die Dienststelle. Bei der Befragung gaben sie an, das Spray nur versehentlich ausgelöst zu haben. Trotzdem schauten die Beamten noch in ihren Computer.

Mann konnte 530 Euro Strafe nicht bezahlen und sitzt jetzt 45 Tage im Knast

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Er hatte noch eine Reststrafe von 530 Euro zu bezahlen. Da er das auch vor den Bundespolizisten nicht konnte, wurde er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Neumünster eingeliefert. Dort muss er nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Flensburg die nächsten 45 Tage verbringen. Solche Beifänge gelingen den Beamten regelmäßig.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine 28-jährige Begleiterin wurde ebenfalls von einer Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht – allerdings nur zur Ermittlung des Aufenthaltsorts und ohne Haftbefehl. Bei ihr fanden die Bundespolizisten allerdings noch eine geringe Menge Kokain, was ihr ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbrachte.