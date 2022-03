Warnstreik Sozial- und Erziehungsdienste - Am Dienstag Warnstreik in vier städtischen Kitas in Neumünster

Nach dem Scheitern der ersten Tarifrunde für die kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste rief die Gewerkschaft Ver.di zum Warnstreik auf. Am 8. März bleiben vier Kitas in Neumünster geschlossen. Wo bleiben die Kinder?