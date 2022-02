Neumünster

Welche Angebote sind im Internet wirklich gut – und welche taugen vielleicht gar nichts? Mit diesem Thema beschäftigt sich ein Vortrag an der Volkshochschule Neumünster.

Am Mittwoch, 23. Februar, findet er um 19 Uhr in den Räumen der Volkshochschule an der Gartenstraße 32 in Neumünster statt (im Veranstaltungszentrum „Kiek in“). Anbieter ist die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Jeder zweite Verbraucher hat schon ein Vergleichsportal genutzt

Etwa jeder zweite Verbraucher in Deutschland hat bereits auf einem Vergleichsportal im Internet nach Angeboten gesucht. In dem Vortrag geht es unter anderem um die Frage, wie anbieterunabhängig diese Portale überhaupt sind. Erst kürzlich hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen nach Angaben der VHS Neumünster eine große Plattform wegen mangelnder Transparenz verklagt.

Die Volkshochschule Neumünster verspricht in dem Vortrag zehn Erkenntnisse zu diesem Thema und einen besseren Durchblick durch den Angebotsdschungel. Die Teilnehmergebühr beträgt acht Euro. Eine Anmeldung unter www.vhs-neumünster.de oder info@vhs-neumuenster.de wird bis zum 16. Februar benötigt.