Seit vier Tagen steht Neumünster mit der Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit an der Spitze. Am Freitag gab die Stadt einen Wert von 78,8 je 100000 Einwohner bekannt. In den letzten sieben Tagen gab es 65 neue Positivfälle. Amtsärztin Dr. Alexandra Barth ist aber nicht beunruhigt.