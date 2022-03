Neumünster plant Containerdörfer für ukrainische Flüchtlinge

Neumünster

Gefühlt beschäftigt sich die halbe Stadtverwaltung derzeit mit den ukrainischen Flüchtlingen. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat einen eigenen Verwaltungsstab gegründet, der die vielfältigen Aufgaben koordiniert. „Es gibt unglaublich viel zu tun. Und das wird alles richtig viel Geld kosten – aber das ist jetzt eine humanitäre Aufgabe“, sagte Bergmann am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz.

In der Notunterkunft in den Sporthallen der Gemeinschaftsschule Brachenfeld leben derzeit 60 Flüchtlinge. 108 Menschen sind schon in 25 von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. Insgesamt sind 266 ukrainische Flüchtlinge offiziell in Neumünster registriert, davon sind 98 privat untergekommen.

„Es kommen hauptsächlich Frauen und Familien, etwa ein Drittel sind Kinder. Die Situation unterscheidet sich also deutlich von 2015“, sagte Bergmann und meinte die damalige Flüchtlingswelle, in der überwiegend junge Männer aus Syrien und Afghanistan kamen.

OB Bergmann zeigt auf einem Schaubild, wie die Flüchtlingshilfe koordiniert wird. Der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber schaut zu. Quelle: Thorsten Geil

Nach Berechnungen von Stadt und Land richtet sich Neumünster darauf ein, bis Juni 1200 Menschen zugewiesen zu bekommen. Da in der GS Brachenfeld nur Platz für maximal 250 Personen ist, sollen nun rasch weitere Kapazitäten geschaffen werden – damit die Sporthalle auch möglichst bald wieder freigegeben werden kann.

Die Stadt stellt der Landesregierung die Fläche hinter der Flüchtlings-Erstaufnahme zur Verfügung, um dort 250 Wohncontainer aufzustellen. Das ist die Fläche in Richtung Frankenstraße, auf der die Stadt demnächst ein neues Wohngebiet errichten will.

Eine weitere Durchgangsunterkunft will die Stadt im Stadtteil Wittorf einrichten: Sie hat ab April die ehemalige Stefan-Schnoor-Arena an der Fehmarnstraße gemietet. In der früheren Fußball-Halle (und davor CIS-Tennishalle) können bis zu 600 Feldbetten aufgestellt werden.

Schlafräume in der ehemaligen AOK, Containerdorf auf dem Weißmann-Platz

Eine Gemeinschaftsunterkunft will die Stadt in dem ehemaligen Gebäude der AOK einrichten. Bis zu 200 Menschen können dort in den ehemaligen Büros schlafen. „Vorher müssen wir die Büroräume natürlich umbauen. Auch Küchen und Sanitärräume sind noch nicht ausreichend vorhanden“, sagte Bergmann. Ein weiteres passendes Gebäude für eine Gemeinschaftsunterkunft sucht die Stadt noch.

Vor dem AOK-Gebäude, also auf dem Rudolf-Weißmann-Platz, will die Stadt ein Containerdorf errichten. Wenn das immer noch nicht reicht, soll ein weiteres Dorf auf dem Parkplatz zwischen Justus-von-Liebig-Straße und dem Autobahn-Zubringer (gegenüber dem Gelände der Holstenhallen) entstehen. Woher kommen all die Container? „Wir hoffen auf Unterstützung durch das Land, so wie bei der Flüchtlingswelle 2015“, sagte Bergmann.

Sowohl die Betten in Containern als auch in den Sammelunterkünften sollen nur vorübergehend genutzt werden. „Unser Ziel ist, bis Juli 120 Wohnungen zu finden und zu mieten. Ein Spitzengespräch mit den großen Wohnungsbaugesellschaften hat da schon einiges gebracht, aber viele Details sind noch zu klären“, sagte Bergmann. Die Baugenossenschaft Holstein (BGH) stelle etwa ein ganzes Mehrfamilienhaus an der Kieler Straße kostenlos zur Verfügung. Den geplanten Abriss will die BGH nun noch einmal verschieben.

Bergmann lobte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit viel Überstunden machen, auch am Wochenende. „Sie werden ja oft gescholten, leisten aber im Moment wirklich viel. Ich bin sehr, sehr stolz darauf“, sagte der OB. Auch die Ehrenamtler der Hilfsorganisationen arbeiteten bis zum Rande der Erschöpfung.

Viele Partner haben der Stadt ihre Hilfe angeboten. Die Diakonie ist am Start, die Holstenhallen liefern die Verpflegung zum Selbstkostenpreis in die Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Eigentümer Philip Brügge ändert seine Zeitpläne für den Abriss der Schnoor-Arena – und viele weitere Beispiele. Koordinator Thorben Pries aus der Stadtverwaltung ist voll des Lobes: „Das Netzwerk Neumünster funktioniert einfach. Oft ist mit einem Anruf alles geklärt. Das ist wirklich toll!“