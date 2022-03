Neumünster richtet eine Einsatzgruppe für die  Ukraine-Hilfe ein

Neumünster

„Jetzt ist die Zeit zu handeln und ungemein wichtige Hilfe zu leisten, die auch direkt ankommt“, sagt Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) angesichts des Krieges in der Ukraine. Er richtete jetzt eine Einsatzgruppe „Ukraine-Hilfe“ in der Stadtverwaltung ein.

Die Regieeinheit des Katastrophenschutzes und der Förderverein des Stadtfeuerwehrverbandes richten eine Halle auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne ein, um Sachspenden für einen Hilfstransport in die Stadt Novovolynsk in der Ukraine zu organisieren.

Mitarbeiterin der Stadt Neumünster stellte Kontakt in die Ukraine her

OB Bergmann steht nach Angaben der Stadtverwaltung in Kontakt mit der Stadt Novovolynsk, den eine aus der Ukraine stammende Mitarbeiterin der Stadt Neumünster hergestellt hat. Er ruft die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner zu Spenden auf.

Dringend benötigt werden Speicherboxen für Smartphones (Powerbank), Konserven, Windeln, Babynahrung, Babyflaschen, Hygieneartikel und insbesondere Damen-Hygieneartikel, Handschuhe, Schals, Decken, Kissen, Taschenlampen, Schlafsäcke, Verbandsmaterial – gern auch Verbandskästen, große Müllbeutel und Umzugskartons.

Spenden können ab sofort täglich außer sonntags von 9 bis 11 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne abgegeben werden – an der Färberstraße 92, rechte Seite, Einfahrt gegenüber der Zufahrt zur Feuer- und Rettungswache; dann befindet sich die Lagerhalle auf der linken Seite.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen, gibt es für sie laut Bergmann zwei Möglichkeiten: Wer das Asylverfahren durchlaufen möchte, sollte sich an das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge in der ehemaligen Scholtz-Kaserne werden. Wer sich hingegen an die Ausländerbehörde der Stadt (Neues Rathaus, Erdgeschoss) wendet, bekommt einen vorübergehenden Aufenthaltstitel. Das teilte die Stadt mit.

Auch im Tierpark Neumünster können Bürgerinnen und Bürger gerne Spenden für ukrainische Flüchtlinge abgeben – aber nur bis Donnerstag, 3. März, um 12 Uhr.