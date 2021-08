Neumünster

Frage: Am kommenden Mittwoch übernimmt mit Tobias Bergmann (SPD) ein neuer Oberbürgermeister die Amtsgeschäfte in Neumünster. Auf den Tag genau 30 Jahre vorher zogen Sie in dasselbe Amtszimmer ein. Erinnern Sie sich noch?

Hartmut Unterlehberg: Das weiß ich noch genau. Am 1. September 1991 stand morgens das erste Mal der Fahrer bei uns vor dem Haus, hielt mir die Autotür auf und sagte: „Guten Morgen, Herr Oberbürgermeister. Wie möchten Sie angesprochen werden?“

Was haben Sie geantwortet?

,Ich habe einen Namen, benutzen Sie den einfach.“ Auf den „Herrn Oberbürgermeister“ habe ich da keinen Wert gelegt.

Wie ging der Tag weiter?

Meine Sekretärin Frau Meyer hat mir das Büro gezeigt, der Hauptamtsleiter Rolf Kruse hat mir die Schlüssel gegeben und viel Spaß bei der Arbeit gewünscht. Der Schreibtisch lag voller Akten, das weiß ich noch.

Und dann haben Sie einfach losgelegt?

Ich kannte das Rathaus zwar schon sehr gut, denn ich war lange Ratsherr und zehn Jahre lang Vorsitzender der SPD-Fraktion gewesen. Aber die Verwaltung zu leiten, das ist eine ganz andere Sache. Ich brauchte viel Beharrungsvermögen.

Wie fühlte sich denn die Zusammenarbeit mit den alten Kollegen der Ratsversammlung an?

Das lief ganz gut. Allerdings hatte meine SPD ja auch die absolute Mehrheit, das machte es sicherlich einfacher. Außer der CDU saßen da nur noch zwei Grüne, das war alles viel leichter als heute mit den vielen kleinen Fraktionen. Und die SPD war eine gute, verlässliche Truppe, die es mir leicht gemacht hat. Wir hatten damals ja auch noch den Magistrat, der OB saß dort als Primus inter Pares und musste sich mit den haupt- und ehrenamtlichen Dezernenten verständigen.

Nach sechs Jahren wurde die Magistratsverfassung abgeschafft. Der Oberbürgermeister wird seitdem direkt gewählt und hat viel mehr zu entscheiden.

Ja, aber er hat auch mehr Arbeit und mehr Verantwortung. Aber auch damit bin ich gut klargekommen. 1997 und 2003 bin ich zweimal von den Bürgerinnen und Bürgern direkt wiedergewählt worden.

In der dritten Amtsperiode knirschte es dann zunehmend zwischen Ihnen und der Ratsversammlung.

Das stimmt. Da hatte plötzlich die CDU die Mehrheit, und der CDU-Chef Torsten Geerdts und ich haben uns manche Redeschlacht geliefert. Die Arbeit wurde schwerer, anstrengender und nerviger.

Hartmut Unterlehberg als Oberbürgermeister 1994. Quelle: KN-Archiv

Und haben Sie sich nicht auch manches Mal mit Ihren Sozialdemokraten in die Haare bekommen?

Allerdings! Es gab Streit, Knüppel zwischen den Beinen, Neid und Missgunst. Die SPD-Fraktion und ich, wir hatten am Ende beide keine Lust mehr aufeinander. 2009 habe ich dann meine erneute Kandidatur zurückgezogen.

Prompt ging der Oberbürgermeister für die SPD zum ersten Mal nach dem Krieg flöten – an den damals parteilosen Olaf Tauras. Seitdem hört man politisch kaum noch etwas von Ihnen. Haben Sie Ihren Frieden mit den Sozis gemacht?

Mit vielen. Aber ich bin immer noch Mitglied und habe mich im jüngsten Wahlkampf für Tobias Bergmann engagiert. Ich finde den gut. Er wird diesen Job gut machen, denn er brennt dafür. Das ist eine absolute Voraussetzung, um es gut zu machen.

Olaf Tauras schien nach zwölf Jahren nicht mehr richtig zu brennen. Hat ihn das die Wiederwahl gekostet?

Das sicherlich auch. Er hatte ja schon einmal seinen Abschied angekündigt, und die erneute Motivation kriegt man dann einfach nicht mehr hin. Aber so überragend ist die Bilanz von zwölf Jahren OB Tauras auch nicht. Ich sehe die großen Fußstapfen jedenfalls nicht.

Welches Fazit ziehen Sie heute aus Ihren 18 Jahren als OB von Neumünster?

In meiner Zeit hat sich die Wahrnehmbarkeit von Neumünster schon deutlich erhöht. Auch ich hatte schöne wirtschaftliche Erfolge, hatte zwischenzeitlich einen sanierten Haushalt, habe die Verwaltung modernisiert, die Stadtwerke, das Krankenhaus und die Holstenhallen zu wirtschaftlich gesunden GmbH gemacht. Das Museum Tuch+Technik und der Kunstflecken stammen aus meiner Zeit. Übrigens ist auch das Designer-Outlet-Center in meiner Amtszeit durchgesetzt und geplant worden, und der Ideengeber war der SPD-Ratsherr, mein Freund Dieter Holm. Das vergisst heute auch so mancher. Ich bin mit meiner Amtszeit zufrieden.

Lassen Sie uns noch einmal an den Anfang zurückkehren. Sie wurden 1991 mitten in der Amtsperiode gewählt, weil es die damalige politische Sensation einer OB-Abwahl gab.

Ja. Wir hatten 1988 mit Franz-Josef Pröpper einfach den falschen Mann geholt. Auch ich hatte mich getäuscht. Er war Sozialdemokrat und kam aus Lemgo, und niemand kannte ihn so richtig.

Hartmut Unterlehberg 2013 vor seinem Porträt in der Ahnengalerie der ehemaligen Oberbürgermeister im Rathaus. Links ist das Gemälde seines Vorgängers Franz-Josef Pröpper zu sehen. Quelle: Sabine Nitschke

Pröpper war ein bisschen hyperaktiv und agierte gern allein.

Allerdings. Ständig hatte er neue Ideen, die nicht umsetzbar waren. An dem Streit um ein geplantes Kutschenmuseum in Neumünster und einen irritierenden Vorschlag der Finanzierung zerbrach es dann nach drei Jahren. Wir mussten ihn abwählen. Die nötige Zweidrittel-Mehrheit hat uns die CDU gern verschafft.

Haben Sie damals schon auf Pröppers Job geschielt?

Nein, auf die Idee war ich noch nicht gekommen. Wir hatten aber alle die Nase voll von Exporten und wollten einen Neumünsteraner OB. Beim Bier im Ratskeller sagte der SPD-Kreisvorsitzende Jürgen Oldenburg dann plötzlich: ,Du musst das machen.’ Viele Parteifreunde forderten mich auf, und dann bin ich angetreten.