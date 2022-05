Niederdeutsche Bühne Neumünster: „Fisch för Veer“ sollten Sie sehen!

Neumünster

Man muss mutig sein, wenn man die Rolle eines jungen Mädchens mit einer über 80-jährigen Darstellerin besetzt. Man braucht gute Ideen, wenn es keine Drehbühne gibt. Und man muss sein Ensemble lieben, um eine großartige Premiere hinzulegen. Regisseur Philip Lüsebrink weiß, wie es geht.

Lüsebrink strahlte bereits zur Pause. Am Freitagabend feierte die Niederdeutsche Bühne Neumünster (NBN) Premiere mit der Kriminalkomödie „Fisch för Veer“ von Wolfgang Koolhaase und Rita Zimmer in der Fassung von Ulf-Thomas Lesle.

„Fisch för Veer“ bei den NBN: Diener in Sachen Haushalt und Liebe

Nicht nur das Publikum im ausverkauften Studio-Theater der Niederdeutschen Bühne Neumünster ist begeistert. Auch der Hamburger Gastregisseur war sehr zufrieden. „Das gesamte Ensemble ist große klasse. Schon die Proben haben sehr viel Spaß gemacht und heute Abend wachsen alle über sich hinaus“, lobte er die Mitwirkenden auf und hinter der Bühne.

Den ersten Applaus gab es für das Bühnenbild von Ulrich Herold. Das große Wohnzimmer im Biedermeier-Stil bildete den Rahmen für die Geschichte rund um die Brauerei-Erbinnen, Charlotte (Erika Wittig), Cäcilie (Monika Kien) und Clementine (Ellen Hansen) Heckendorf und ihren in die Jahre gekommenen Hausdiener Hannes (Michael Schmidt). Sein ganzes Leben war er den drei Schwestern zu Diensten – in haushälterischen, wie in amourösen Dingen. Nun soll Schluss damit sein, die Ausbeuterei soll ein Ende haben.

Erinnerungen an vergangene Liebesstunden

Hannes will das Haus verlassen und fordert sein Schweigegeld ein. Alle drei Schwestern hatten ihm seinerzeit viel Geld versprochen, wenn er über seine Liebesdienste Stillschweigen bewahrt. Als er seinen Tribut bei jeder einzelnen Dienstherrin einfordert, scheint sich keine der drei ungleichen Schwestern an ihr Versprechen zu erinnern.

Die romantische Clementine, wunderbar verkörpert von Ellen Hansen, versucht Erinnerungen an vergangene Liebesstunden wachzurufen, um den Hausdiener von seinen Forderungen abzubringen. Die fordernde Cäcilie – Monika Kiehn mit einer unübertroffenen Bühnenpräsenz – hält Hannes Versagen vor und versucht ihn einzuschüchtern, und die rationale Charlotte, sehr überzeugend dargestellt von Erika Wittig, lässt alle Forderungen kühl an sich abperlen.

Zwischenapplaus und viele Lacher in Neumünster

In seiner Inszenierung für die Niederdeutsche Bühne lässt Philip Lüsebrink jeder Darstellerin viel Raum für die Ausgestaltung ihrer Rolle. Seine Kriminalkomödie braucht keine Rasanz, um über den gesamten Zeitraum von anderthalb Stunden spannend und dabei äußerst unterhaltsam zu bleiben. „Fisch vör Veer“ punktet mit großartigen Schauspielern, gekonnt eingesetzter Beleuchtung und Musik, tollen Kostümen und ganz viel trockenem Humor. Wobei wir bei Michael Schmidt wären. Der Schauspieler verlieh seinem Hannes dermaßen viel Authentizität, dass er vom begeisterten Publikum immer wieder mit Zwischenapplaus und Lachern bedacht wurde.

Welche Rollen am Ende ein nicht mehr ganz frischer Fisch und ein mit Puderzucker verfeinerter Schnaps spielten? Das wird hier nicht verraten. „Fisch för Veer“, das neue Stück der Niederdeutschen Bühne Neumünster, ist ein Genuss. Unbedingt hingehen!