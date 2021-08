Schon im März sollte sie eigentlichen im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne der Niederdeutschen in Neumünster gehen: Die Komödie „Schietwedder“. Wegen Corona und der strengen Auflagen wurde daraus nichts. Am 27. August wagt die Laienbühne jetzt mit dem Schwank den Start in eine neue Saison.