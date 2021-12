Seit 1987 spendet Nortex alljährlich am Nikolaustag, 6. Dezember, an regionale Vereine und Institutionen. Es seien immer Empfänger, die sich engagieren für Kinder und Tiere, im Sport und in der Kultur, wie Geschäftsführer Kai Först berichtet. Die erste Nikolausspende im Jahr 1987 in Höhe von 15 000 DM erhielt damals der Tierpark Neumünster. Erst danach teilte das Modehaus die jeweilige Spendensumme auf mehrere Empfänger auf. Mehrere Hunderttausend Euro habe das Modehaus bis heute gespendet. Die auf den ersten Blick krumme Spendensumme setzt sich aus den Jahren des Bestehens des Modehauses zusammen; in diesem Jahr 84 Jahre.