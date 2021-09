Kiel/Neumünster

Die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge) feiert im Rahmen der diesjährigen Nordbau ihren 75. Geburtstag. Sie ist die älteste Bauforschungseinrichtung in Deutschland – und mit der Nordbau seit dem ersten Messetag verknüpft. Ihre Aufgaben sind heute so vielfältig wie die Bau- und Wohnbranche selbst. Forschung und Veröffentlichung, Beratung oder Qualitätssicherung – die Mitarbeiter der Arge sind in vielen Bereichen tätig. Der Ursprung der Gründung im Jahr 1946 war unter anderem der Mangel an Baumaterialien.

Start des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland beginnt von Neumünster aus

Eng verbunden mit der Arge ist auch der Beginn des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland. Die systematische Wohnraumförderung startete mit dem Bau der Böcklersiedlung in Neumünster, die am 2. September 1950 Richtfest feierte. „Es war der Grundstein des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland“, sagt Diplom-Ingenieur Thorsten Schulze. Der Architekt ist seit 2007 für die Arge tätig.

Wohnanlage Akazienstraße; Büdelsdorf; Fertigstellung Januar 2017; BSP-Architekten BDA, Kiel; Bauherr: Baugenossenschaft Mittelholstein (BGM) Beim 2016 in Büdelsdorf fertig gestellten Wohnprojekt in der Akazienstraße sind 15 von 45 Wohnungen gefördert. Das Quartier war 2018 nominiert für den Deutschen Bauherrenpreis. Quelle: Bernd PerlbachBernd Perlbach

In der frühen Nachkriegszeit stand man vor dem Problem, den Wohnungsbau beschleunigen zu müssen. Viele Flüchtlinge suchten Wohnraum, gleichzeitig waren Baustoffe Mangelware. Während die Arge unmittelbar nach dem Krieg die Förderung der Selbsthilfe beim Wohnungsbau in den Mittelpunkt stellte, konnte später mithilfe von finanziellen Wiederaufbauprogrammen die Umsetzung von Wohnbauprojekten wie der Böcklersiedlung in Neumünster begonnen werden.

Durchschnittlicher Mietpreis lag damals bei 85 Pfennig pro Quadratmeter

Die Arge hatte laut Schulze zuvor Konzepte für solche Projekte entwickelt und begleitete die Bauarbeiten. Nach diesem Vorbild werden in Deutschland damals 10 000 Wohnungen in 50 Städten gebaut. Der durchschnittliche Mietpreis beträgt 85 Pfennig pro Quadratmeter. Das Thema bezahlbaren und sozialer Wohnraum ist heute wieder eines der zentralen Themen der Arge.

Dabei ist den Experten wichtig, dass geförderter Wohnraum nicht mit minderer Qualität einhergeht – und man das auch sieht. „Wir bemühen uns sehr, auch auf Messen wie der Nordbau, dass die gleiche Qualität im Vergleich zu frei finanzierten Wohnungen sichtbar wird“, sagt Schulze. So präsentiere man immer wieder entsprechende Neubau-Projekte. Quartierskonzepte rückten dabei immer stärker in den Vordergrund.

Thorsten Schulze, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen Quelle: Arge

Forschung und Dokumentation ist von Anfang an Teil der Arge

Wie auch heute dokumentierte und veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft ihre Ergebnisse und Konzepte bereits in den Anfängen. In den 1960er-Jahren untersuchte man zum Beispiel traditionelle Bauvorgänge auf ihre Effizienz oder stellte die Arbeitssicherheit in den Fokus.

So begann die Arge vor 75 Jahren Die Initiative zur Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft für Behelfsbauweisen“ ging von dem Leiter der Landeskulturabteilung beim Oberpräsidium der Provinz Schleswig-Holstein aus. Dr. Claus Peter Boyens sah sich nicht in der Lage, die vorzubereitende Agrar- und Bodenreform durchzuführen, weil für die dann zu errichtenden Siedlungsgehöfte keine Baumaterialien zur Verfügung standen. Man erinnerte sich damals an die Möglichkeiten des Lehmbaus, der bereits nach dem Ersten Weltkrieg als Ersatzbaustoff für die Errichtung von Wohngebäuden herangezogen wurde. Fachleute wurden zusammengesucht, mit denen Boyens eine Lehmbauschule gründen und gleichzeitig die Ausbildung von Fachleuten und Laien übernehmen wollte. Daraufhin fand am 21. Februar 1946 im Saal der Landesbauernschaft in Kiel die Gründungsversammlung statt. Die Arge wurde somit ein halbes Jahr vor Gründung des Landes Schleswig-Holstein initiiert.

Publiziert wird sowohl über den eigenen Verlag als auch über Messen wie die Nordbau, zu deren Gründungsmitgliedern die Arge gehört, als die Messe noch Norddeutscher Baustoffmarkt Neumünster hieß. „Um unsere Erkenntnisse zu publizieren, wählen wir auch heute noch die Nordbau mit Vorträgen und Kongressen. Die Nordbau ist immer ein wichtiges Forum gewesen“, sagt Thorsten Schulze.

Arbeitsgemeinschaft hat ein großes Netzwerk und berät viele Akteure

Neben dem sozialen Wohnungsbau haben sich im Laufe der Jahre weitere Schwerpunkte entwickelt. Heute zählt die Arge laut Thorsten Schulze etwa 480 Mitglieder – von Institutionen über Architekten bis zu Kommunen. „Es ist ein bunter Strauß, der ein großes Netzwerk bildet“, sagt der Architekt. Man berät Bau- und Wohnungswirtschaft ebenso wie die Baustoffindustrie, Ingenieure oder Ministerien und Verwaltungen.

Bauforschung, Bau- und Wohnberatung sowie die technische Qualitätssicherung zählen zu den Schwerpunktthemen des Vereins. Bereits seit 1950 ist er eine durch die Bundesregierung anerkannte Bauforschungseinrichtung. Eine solche gibt es sonst nur noch in Hannover. Mit ihren Erkenntnissen sind die Arge-Mitarbeiter im ganzen Land unterwegs. Ein wichtiger Punkt sei die Unabhängigkeit, sagt Schulze. „Wir bewerten von einem neutralen Standpunkt aus.“ Als Institution des Landes unterstehe man dem Innenministerium und der Bauaufsicht.

Gebäude fit für den Klimawandel machen, ist ein zentrales Thema der Zukunft

Der Verein Arge ist gemeinnützig. Im Kieler Büro sitzt ein Kernteam von etwa zehn Mitarbeitern – Techniker, Maurer, Tischler, Architekten und Ingenieure. Hinzu kommen Außendienstler, und die Netzwerk-Partner bringen zusätzliche Expertise von außen.

Der „Wohnpark Tarup“ liegt im südöstlichen Flensburger Stadtteil Tarup. Von 287 Wohnungen sind hier 198 gefördert. Quelle: Marcus DewangerMarcus Dewanger

Neben dem bezahlbaren Wohnraum sieht Schulze den Klimawandel als großes Zukunftsthema der Wohn- und Baubranche. Um Gebäude fit für die Zukunft zu machen, müsse neben Neubauten vor allem die Bestandssanierung ins Auge gefasst werden, „weil diese die Neubauten bei Weitem überstrahlen“, sagt Schulze. Die Arge ist auch hier auf der Suche nach Lösungen – so wie seit 75 Jahren.