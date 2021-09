Neumünster

Ok, der Preis ist noch nicht marktfähig, das ist den Machern des Startups „Shards“ durchaus bewusst. Würden sie ihre Fliesen aus Bauschutt jetzt schon anbieten, müsste ein Quadratmeter etwa 300 Euro kosten. „Aber wir forschen noch weiter und wollen erst 2022 in eine Serienproduktion gehen. Der Preis wird noch sinken“, sagt Leya Bilgic.

Sie und ihre beiden Mitstreiter von Shards aus Kassel haben das nagelneue Produkt entwickelt. Ihr Antrieb ist, nicht einfach nur geschreddertes Baumaterial wieder zu verwenden, sondern ein „Upcycling“ hinzubekommen, also eine höherwertigere Verwendung als vorher.

Dafür besorgen sie sich Bauschutt vom Recyclinghof, zerkleinern ihn und mischen das staubfeine Material mit ebenfalls recyceltem Glas. Nach mehreren Schritten wird das Material wie eine normale Fliese in elektrisch betriebenen Öfen gebrannt. „Durch konsequente Trennung der Materialien und unsere speziellen Techniken können wir aus roten Dachziegeln am Ende grüne oder gelbe Fliesen herstellen – ohne Farbstoffe“, sagt Leya Bilgic.

Bislang produziert das Startup etwa zwei bis drei Quadratmeter neue Fliesen pro Woche, aber das soll sich 2022 ändern. Auf der Nordbau, die am Mittwoch eröffnet wurde, interessierten sich bereits am ersten Tag einige Unternehmen für die neuen, nachhaltigen Fliesen.

Nordbau: Ute Dechantsreiter von Bauteilnetz Deutschland rettet Baustoffe, gern auch alte Waschbecken und spezielle Fliesen aus den 1970er-Jahren. Dafür gibt es einen Markt. Quelle: Thorsten Geil

Noch nachhaltiger erscheint die Arbeit des Bauteilnetzes Deutschland, das sich ebenfalls auf der Sonderschau in Halle 8 präsentiert. „Wir retten Baustoffe“, sagt Ute Dechantsreiter von dem gemeinnützigen Verein, der schon mehrere Bauteilbörsen in Deutschland betreibt. Ein Standort in Schleswig-Holstein soll bald dazu kommen, voraussichtlich am Stadtrand von Hamburg. Die Baustoffe werden allenfalls gesäubert und ansonsten 1:1 wiederverwendet, also quasi Second Hand für Fliesen und Türen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauteilnetzes besorgen sich Steine, Ziegel, Dachpfannen, Lampen, Fliesen, Waschbecken, Fenster, Türen und alle anderen festen Teile, etwa aus Abbruchhäusern oder der Auflösung von Lagerbeständen und lagern sie ein. Nach der Katalogisierung werden sie ins Internet gestellt.

„Wir haben dort Suchfunktionen, mit denen man seine ganze spezielle Tür suchen und dann bei uns abholen kann. 80 Prozent der Kunden sind Privatleute, die beispielsweise alte Häuser restaurieren. Zunehmend kommen aber auch Architekten und Wohnungsbaugesellschaften auf der Suche nach besonderen, alten Materialien“, sagt Ute Dechantsreiter. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch kostengünstig, denn die Materialien kosten auf den Börsen oft nur die Hälfte des üblichen Preises.

Hartfaserplatten aus Hanf oder Seegras aus Laboe

In dieser Preisliga spielen Hannes Stuhr und Mika Siponen mit ihren Hartfaserplatten nicht, denn ihre Firma Planterial aus Kiel muss dafür etwa den doppelten Preis von herkömmlichem Material verlangen. Dafür sind sie aber auch komplett ökologisch, denn die Studenten verwenden dafür ausschließlich schnell wachsende Rohstoffe wie Hanf, Hopfen, Erdbeeren, Aprikosenkerne oder Seegras vom Strand in Laboe. „Wir wollen nicht, dass für unsere Platten oder Möbel auch nur ein Baum gefällt werden muss“, sagt Hannes Stuhr.

Zwar produzieren auch andere Hersteller bereits Hanfplatten, aber Hanfmöbel gibt es kaum. Die Jungunternehmer verwenden für die Möbel auch einen Kleber, der vollständig biologisch abbaubar ist. Die nötigen Zulassungen haben sie bekommen, und nun suchen sie gerade Maschinen, mit denen sie 2022 eine eigene kleine Produktion aufbauen können. Dann wird es auf der Nordbau 2022 vielleicht schon mehrere Messestände geben, deren Wände aus Hanf und anderen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind.