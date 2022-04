Neumünster

Ausdrücklich die Wittorferinnen und Wittorfer waren eingeladen, sich in der ehemaligen Stefan-Schnoor-Arena umzuschauen und die Vorbereitungen für eine neue Notunterkunft zu verfolgen. Die wenigen Gäste waren am Mittwochabend völlig damit einverstanden, dass dort bald bis zu 600 Menschen untergebracht werden sollen.

Die Stadt Neumünster möchte möglichst bald die Sporthallen der Gemeinschaftsschule Brachenfeld wieder freigeben. Dort werden seit etwa zwei Wochen die neu eintreffenden Flüchtlinge versorgt, bevor sie in Wohnungen oder längerfristige Unterkünfte umziehen. Derzeit übernachten dort 53 Menschen auf Feldbetten (Stand 7. April).

Bis zu 600 Menschen sollen in der Halle schlafen

300 dieser einfachen Pritschen stehen auch schon in der früheren Fußball- und Tennishalle an der Fehmarnstraße. „Doppelstockbetten sind bestellt, aber wir haben noch keinen Liefertermin. Dann werden hier bis zu 600 Menschen schlafen können, natürlich möglichst kurzzeitig“, sagte Thorben Pries von der Stadtverwaltung auf der Informationsveranstaltung. Etwa 30 Besucher waren gekommen, die meisten von der Verwaltung, dem Stadtteilbeirat und anderen städtischen Gremien.

In der ehemaligen Stefan-Schnoor-Arena (davor: CIS-Tennishalle) sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Das Restaurant Marin ist schon geschlossen. Quelle: Thorsten Geil

Eine angenehme Bleibe ist die alte, dunkle Halle nicht, das wissen auch die Organisatoren der Stadtverwaltung. Aber es ist nur eine Notunterkunft für die ersten Nächte, und die Vermittlung in Wohnungen läuft ganz gut. 174 der 347 registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer leben bereits in Wohnungen oder Häusern, die die Stadt gemietet hat. Weitere Angebote werden aber gesucht. Im ehemaligen AOK-Gebäude werden auch Zimmer für bis zu 200 Menschen eingerichtet.

Die Stefan-Schnoor-Arena hat die Stadt bis Ende Juli gemietet. Eigentümer Philip Brügge hat sie der Stadt sofort zur Verfügung gestellt. Er will den Komplex abreißen lassen und dort Wohnungen bauen. Sabine Krebs: „Er hat aber gesagt, dass es auf ein paar Monate nicht ankommt und er gern hilft – so wie gefühlt ganz Wittorf.“

Impfstatus von Corona, Tuberkulose und Masern wird überprüft

Die Gaststätte Marin im Obergeschoss des Hallenkomplexes ist seit ein paar Tagen geschlossen und wird gerade geräumt. Dort sollen die Flüchtlinge ihre Mahlzeiten einnehmen, die von den Holstenhallen geliefert werden. Die Betreuung der Menschen übernimmt die Diakonie Altholstein.

In der ehemaligen Kegelbahn werden Räume für Kinderspiele, Deutsch-Unterricht und ärztliche Betreuung eingerichtet. Auf dem Parkplatz werden WC- und Duschcontainer aufgestellt. „Und auf den Tennisplätzen wollen wir Platz für Kinder schaffen“, sagte Thorben Pries. Er schätzt, dass in der Woche nach Ostern der Betrieb aufgenommen werden kann.

Auch die ärztliche Betreuung ist schon gesichert. Unter anderem Kathrin und Dr. Johannes Kandzora untersuchen die Menschen nach ihrer Ankunft. „Viele sind nach der Flucht und dem Stress total erschöpft, aber im Großen und Ganzen in gutem körperlichem Zustand. Wir überprüfen auch den Impfstatus von Tuberkulose und Corona, bei den Kindern auch von Masern“, sagte die Kinderärztin.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alfred von Dollen, Leiter des Ukraine-Verwaltungsstabs im Rathaus, sagte, dass die Situation in Neumünster derzeit entspannt sei. „Das kann sich aber sehr schnell ändern, wenn mehrere Busse vor der Tür stehen“, sagte er. Er gehe davon aus, dass der Stadt die enormen Kosten von Bund und Land erstattet würden.

Und er hat in den ersten Tagen seiner neuen Aufgabe schon viel über ukrainische Sitten und Kinderbetreuung gelernt. Weit überwiegend sind bislang Frauen und Kinder in Neumünster eingetroffen, einige haben Eltern und Großeltern dabei. Alfred von Dollen: „Die Betreuer sollen nie direkt mit den Kindern schimpfen, wenn die mal Blödsinn machen. Das läuft am besten, wenn man die Großmütter darauf hinweist. Die regeln das dann.“