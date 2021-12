Neumünster

„Auch dem bürgerschaftlichen Engagement verlangt die Pandemie derzeit vieles ab“, wandte sich Oberbürgermeister Tobias Bergmann am Sonntagabend an die Gäste im Theater in der Stadthalle in Neumünster. Anlässlich des internationalen Tag des Ehrenamtes, der jährlich am 5. Dezember gefeiert wird, begrüßten Bergmann und Stadtrat Carsten Hillgruber ehrenamtlich engagierte Bürger zu einer kulturellen Veranstaltung mit den preisgekrönten Pantomimen, Wolfram von Bodecker und Alexander Neander.

Stadt lädt 67 statt 350 Gäste zum Empfang ein

Seit 2003 würdigt die Stadt Ehrenamtliche, die sich in und für Neumünster engagieren mit einem Empfang. Anfangs jährlich, seit 2012 findet die Veranstaltung alle zwei Jahre statt. Rund 350 Gäste kommen in „normalen“ Zeiten, in diesem Jahr erhielten rund 200 Bürger wegen der Abstandsregeln eine Einladung, 67 Neumünsteraner folgten der Einladung.

„Wir haben uns die Entscheidung zugunsten der Veranstaltung nicht leicht gemacht“, betonte der Oberbürgermeister. „Angesichts der angespannten Lage verzichten wir zwar auf das traditionelle Buffet, worauf wir jedoch keinesfalls verzichten wollen ist es, Ihnen unseren großen Dank für Ihr bürgerschaftliches Engagement auszusprechen“, sagte Bergmann. „Unsere Gesellschaft funktioniert nur durch Sie“, wandte er sich an die Gäste. „Selbst als vieles nicht mehr möglich war, wurden Sie kreativ. Sie entwickelten digitale Formate für Fahrdienste zum Impfzentrum, nähten tausende von Masken, als der Markt leer gefegt war und bewiesen allesamt: Wir können stark sein, wenn wir uns aufeinander verlassen“, sagte Bergmann. „Was zählt, ist die Menschlichkeit.“

„Was ich gebe, bekomme ich doppelt zurück“

„Ohne Ehrenamt funktioniert nichts“, ist Birgit Kafvelström sicher. Als Vorsitzende des Vereins Herbstsonne ermöglicht sie die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen, die über wenig finanzielle Mittel verfügen.

Als Duo "Bodecker und Neander“ standen die beiden Pantomimen auf der Theaterbühne in der Stadthalle. Quelle: Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Sabine Scheuermann engagiert sich bei der Hospiz-Initiative, arbeitet regelmäßig beim Freien Radio und ist ehrenamtlich in der Vicelin-Kirchengemeinde tätig. Sie hat die Erfahrung gemacht: „Die Energie, die ich gebe, bekomme ich in doppelter Weise zurück. Ehrenamtliches Engagement kann sehr erfüllend sein.“

Der Bedarf an ehrenamtlicher Betreuung ist riesig

Astrid Andresen liegen die Jüngsten unserer Gesellschaft besonders am Herzen. Die Rentnerin engagiert sich in der Bücherei der Kita Rasselbande und will damit dem Personalmangel bei den Erzieherinnen entgegenwirken. Auch Miriam Holst liebt ihre ehrenamtliche Arbeit beim Kinderschutzbund. Seit sieben Jahren unterstützt die 35-jährige Neumünsteranerin die Arbeit in der Schatzkiste. „Der Bedarf an Ehrenamtlern ist riesig“, bestätigt auch sie.

43 Prozent der Schleswig-Holsteiner engagieren sich ehrenamtlich

Rund 43 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein engagieren sich ehrenamtlich. das sind vier Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Wie viele Menschen in Neumünster ehrenamtlich tätig sind, sei nicht erfasst, sagte Christiane Johannsen von der Stadt. Es gebe ja neben der Vereinsarbeit jede Menge Nachbarschaftshilfe oder die Besuchsdienste. „Auch wenn man nicht immer sieht, wer für den Nachbarn einkaufen geht oder die Gassi-Runden übernimmt, wären wir doch ohne diese Menschen um Vieles ärmer.“