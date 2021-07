Treffen, präsentieren, fachsimpeln: Wie in vielen anderen Bereichen kam der Austausch in den vergangenen Monaten auch in der Oldtimer-Szene zu kurz. Das KTSH-Oldtimertreffen an den Holstenhallen in Neumünster bot am Sonnabend eine willkommene Abwechslung. Und die präsentierten Autos überraschten gar Experten.