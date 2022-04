Der Ostermarsch am Karfreitag, zu dem das Friedensforum Neumünster aufgerufen hatte, zählte auch in diesem Jahr nur knapp 100 Teilnehmer – einige hatten wegen des Krieges in der Ukraine mit mehr gerechnet. Mit einer Kundgebung auf dem Großflecken endete die Veranstaltung am frühen Nachmittag.