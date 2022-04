Neumünster

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zeigte sich zufrieden: 30 Liter Blut sind am Ostersonnabend bei einem Sondertermin in den Holstenhallen in Neumünster abgezapft worden. 60 Spenderinnen und Spender waren gekommen. „Blut ist knapp. Bei seltenen Blutgruppen sind unsere Regale leer“, betonte Pressesprecherin Susanne von Rabenau. Deshalb seien Termine zu Ostern auch angeboten worden: Neben Neumünster liefen Aktionen in Aukrug, Kaltenkirchen, Barkelsby, Schleswig und Mölln.

Die drastischen Rückgange bei den Beständen, erklärte Susanne von Rabebau so: „Einige Spenden sind nur wenige Tage haltbar. Zudem denken viele Menschen einfach nicht ans Spenden, da wegen der Lockerungen viele andere Dinge auch wieder möglich sind.“ Zum Teil liegen die Rückgange bei 20 Prozent. „Wir beliefern Kliniken, die auch selbst in ihren Blutbanken Probleme haben. Wenn wird ein Präparat im Norden nicht haben, versuchen wir, es von den anderen fünf DRK-Diensten in Deutschland zu besorgen.“

In Schleswig-Holstein lässt das DRK keinen Wert für Corona-Antikörper bestimmen

Seit der Corona-Pandemie ist der Blutspendedienst zur Terminbuchung per Internet oder Telefon übergegangen. „Das klappt sehr gut. Für Neumünster waren 60 Termine im Vorwege gebucht worden. Da die Kapazität bei 100 liegt, würden wir heute Spontanbesuche nicht ablehnen.“ Sonderaktionen wie die Bestimmung des Corona-Antikörperwertes, was in Niedersachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern als Testballon gestartet wurde, will man in Schleswig-Holstein derzeit nicht machen. In Niedersachsen hat dies zu einem Anstieg bei Erstspendern geführt.

Marc Schlevoigt aus Westensee ist zur Blutspende nach Neumünster gekommen. Sabine Krebs vom DRK-Kreisverband Neumünster übergibt ihm die Unterlagen und ein kleines Osterpräsent. Quelle: Frank Scheer

Gegen 10.30 Uhr erhält Marc Schlevoigt (50) aus Westensee von Sabine Krebs vom DRK-Kreisverband seine Unterlagen und – wie alle Spender – ein kleines österliches Pralinenpräsent. Mit A negativ habe er eine relativ seltene Blutgruppe und sei angeschrieben worden. Der Termin an Ostersonnabend passt gut. Der Garten werde am Nachmittag fürs Fest hübsch gemacht. Marc Schlevoigt ist viel mit dem Auto auf den Straßen unterwegs und Ersthelfer. „Da ist einem bewusst, wie wichtig Blutkonserven sein können.“

Das Helfen ist auch für Christian Siewers (34) aus Neumünster wichtig. Er sei von der Nachtschicht direkt zum Termin gekommen. „Das passt. Meine Frau arbeitet noch“, erzählte der Spender. Nach zehn Minuten waren die 500 Milliliter abgezapft. Er trinke vor so einem Termin immer viel Mineralwasser. Es war bereits seine 36. Spende in seinem Leben.

In den Holstenhallen in Neumünster ist der Blutspendedienst Nord-Ost gerne, so Susanne von Rabenau. Der DRK-Kreisverband organisierte due Spendenaktionen immer sehr liebevoll und zudem könne man die Räume ohne Miete nutzen. „Aus dem Umland kommen viele Spender, weil man direkt vor der Halle parken kann.“

Weitere Termine in Gnutz, Bornhöved, Plön, Neumünster und Bordesholm

Weitere Blutspendetermine in den nächsten Tagen in folgenden Einrichtungen geplant: Grundschule Gnutz, Dorfstraße 26, Dienstag, 19. April, 16 bis 19.30 Uhr; Sventana-Schule Bornhöved, Janweg 6, 16.30 bis 19.30 Uhr; Schule am Schiffsthal in Plön, Freitag, 22. April, 15 bis 19 Uhr, Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Pestalozziweg 5 in Neumünster, Freitag, 22. April, 9 bis 14 Uhr; Lindenschule in Bordesholm, Schulstraße 6-8, Dienstag, 26. April, 15 bis 19 Uhr.