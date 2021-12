Neumünster

Seit über 30 Jahren malen Schulkinder im Alter zwischen 11 und dreizehn Jahren anlässlich des Lions-Friedensplakatwettbewerbs den Weltfrieden – so auch dieses Jahr an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster. Auf Anfrage des Lions-Clubs Neumünster-Holsten führte die Kunsterzieherin die Einheit im Kunstunterricht durch.

„Wir sind alle eins“: Sichtweisen von Schulkindern zum Weltfrieden

Jedes Jahr erhält der Wettbewerb ein anderes Oberthema – dieses Mal das Motto „Wir sind alle eins“. Für die Kinder soll es darum gehen, ihre Sichtweise zum Weltfrieden in Gedanken und Gefühlen zu formulieren und anschließend aufs Papier zu bringen. Und vom Ergebnis zeigte sich der Präsident des Lions-Clubs Neumünster-Holsten, Ralf Godbersen, beeindruckt: „Einfach umwerfend, was diese jungen Menschen so wortlos hervorzaubern können.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Godbersen saß ebenso wie seine Vizepräsidentin Maren von Dollen, Schulleiter Philipp Kraft und Beauftragter Klaus Reumann in einer Jury. Ihre Aufgabe: Bewertung der Plakate nach Originalität, künstlerischer Gestaltung und Interpretation des Themas. Das Preisgeld von 50 Euro für den ersten Platz ging an Jula Sarge (12). Die Symbolik, die dezente Klarheit und die kunstvolle Ausführung in Strich und Farbe in ihrem Kunstwerk wussten zu überzeugen.

Große Freude über die ersten drei Platzierungen beim Friedensplakatwettbewerb in Neumünster: Matti Brinckmann, Jula Sarge, Jesper Thomsen (v.li.). Quelle: Lions Club Neumünster-Holsten

Auch Matti Brinckmann und Jesper Thomsen wurden ausgezeichnet und nehmen an der nächsten Runde teil. Dann geht es zum Vergleich aller teilnehmenden Schulkinder in Norddeutschland, bevor möglicherweise der bundesweite oder sogar der internationale Wettbewerb folgt.

Lions-Club unterstützt weltweit soziale Projekte

Der Lions-Club ist eine internationale Vereinigung für bürgerschaftliches Engagement, den Dienst an der Gemeinschaft und Hilfe für Menschen in Not. Sie umfasst weltweit 1,4 Millionen Mitglieder. In Neumünster unterstützt die Organisation seit 1977 soziale Projekte und sammelt Spendengelder – wie etwa für das Projekt Onkolotsen, das Frauenhaus Neumünster oder die MS-Gruppe Neumünster.