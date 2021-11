Polizei Neumünster sucht mit Phantombild nach Trickdieb

Neumünster

Der Trickdiebstahl geschah bereits am 29. September um 11.20 Uhr, wie die Polizeidirektion Neumünster am Freitag mitteilte. Der unbekannte Mann klingelte bei der alten Dame (83) an der Tür ihrer Wohnung an der Werderstraße (zwischen dem Hansaring und Steinkamp).

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Trickdieb. Quelle: Polizei

In einem unbeobachteten Moment muss der Mann zugelangt und einen hohen dreistelligen Geldbetrag eingesteckt haben, so die Polizei. Wahrscheinlich sei der unbekannte Täter mit einer weiteren Person am Tatort gewesen.

Der Täter wird so beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, dunkle, leicht gewellte Haare, etwa 1,65 Meter, sehr gepflegte Erscheinung, gebräunte Haut, kräftige sportliche Figur. Er sprach akzentfrei Deutsch, hielt sich den rechten Arm so vor den Bauch, als ob er verletzt sei. Die Polizei Neumünster bittet um Hinweise unter Tel. 04321/945-1111.