Auf einem Hinterhof an der Theodor-Storm-Straße in Neumünster sollen Unbekannte am Dienstag in den Morgenstunden gezündelt haben. Eine Anwohnerin meldete das Feuer, bei dem kein großer Schaden entstand. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Entstehung des Brandes beobachtet haben.