Neumünster

Zwei Männer haben am Montagmorgen in Höhe Am Klostergraben einen 26-Jährigen überfallen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter gegen 7.15 Uhr, dem jungen Mann sein Handy aus der Hand zu reißen.

Als das Opfer sich wehrte, folgen Faustschläge

Das Opfer wehrte sich, wurde daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Anschließend gelang ihm die Flucht.

Nun werden Zeugen gesucht. Laut Polizei sollen beide Täter ein südländisches Erscheinungsbild haben und während des versuchten Raubes Arabisch oder Türkisch gesprochen haben.

Zeugen gesucht: Polizei veröffentlicht Beschreibungen der Täter

Beide Männer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Der Täter, der versucht haben soll, das Handy zu stehlen, wird als etwa 1,75 Meter groß, schlank und sportlich beschrieben. Er trug eine graue Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Derjenige, der den 26-Jährigen geschlagen haben soll, ist nach Angaben der Polizei etwas kleiner und schlanker als sein Mittäter. Seine Kleidung wird als komplett schwarz beschrieben, er war mit weißen Nike Air Max unterwegs.

Wer Hinweise zur Tat geben kann oder Verdächtiges zur Tatzeit in Höhe Am Klostergraben beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321/9450 zu melden.