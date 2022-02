Neumünster

Von den 15 Diebstählen aus Fahrradkörben in Neumünster waren Personen aller Altersgruppen betroffen. Meist fuhren die Opfer durch die Innenstadt und hatten ihre Tasche oder ihren Rucksack im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Der oder die Täter griffen dann während der Fahrt nach der Tasche – häufig bemerkten die Geschädigten das in dem Moment gar nicht.

Schwerpunkte in Neumünster: Rencks Park, Großflecken und Teichufer

„Gelegentlich wurden Taschen auch während des kurzen Augenblicks entwendet, in dem die Geschädigten ihr Fahrrad an- oder abschlossen oder an Ampeln warteten“, teilte die Polizeidirektion Neumünster mit. Hinweise auf die Täter liegen in den seltensten Fällen vor.

Um solche und ähnliche Diebstähle zu verhindern, bittet die Polizei die Fahrradfahrer, besonders rund um den Großflecken, in Rencks Park sowie in den Teichuferanlagen (zwischen ehemals Karstadt und Stadthalle) und der näheren Umgebung auf ihr Hab und Gut zu achten.

Es würde auch helfen, die Taschen in Fahrradkörben festzubinden, damit ein Herausnehmen nicht einfach so möglich ist. „Auch beim An- und Abschließen des Rades sollten persönliche Gegenstände nicht unbeobachtet gelassen werden“, so die Polizei.