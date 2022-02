Neumünster

In der Nacht zu Montag war ein Polizeiauto in Neumünster auf Streife unterwegs, als den Beamten gegen 1.30 Uhr am Penny-Markt an der Gutenbergstraße etwas auffiel. Als der Streifenwagen auf den Parkplatz fuhr, sahen die Beamten, wie ein Mann gerade von einer am Gebäude angestellten Leiter kletterte, wie die Polizei berichtet.

Der Mann bemerkte demnach den Streifenwagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Wasserturm. Er war aber nicht schnell genug, die beiden Beamten hatten den 38-Jährigen schnell eingeholt und nahmen ihn fest, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilt. Aus dem Penny-Markt war nichts gestohlen worden – wohl aber in der Nacht davor. Auch in diesem Fall hatte es einen Einbruch über das Dach gegeben, bei dem Waren entwendet wurden.

War der Täter in der Nacht zuvor schon einmal im Penny-Markt?

Bereits Anfang Januar hatte es einen Einbruch nach demselben Muster in Neumünster gegeben: Unbekannte stiegen über das Dach in einen anderen Penny-Markt ein (an der Rendsburger Straße).

Ob der Mann auch für die Tat in der Nacht zum Sonntag verantwortlich ist und ob weitere Täter beteiligt waren, sollen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Die am Tatort sichergestellte Leiter (zwei Elemente, zusammengeschoben fünf Meter Länge) konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Leiter und anderen Beobachtungen an dem Penny-Markt in den Nächten zum 20. und 21. Februar unter Tel. 04321/9450.