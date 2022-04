RSH-Kindertag am Sonntag, 21. August, in Neumünster 

Neumünster

Der RSH-Kindertag steigt in diesem Jahr am Sonntag, 21. August, auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster. Das gab der private Radiosender aus Kiel in dieser Woche bekannt. 2020 war das beliebte Kinderfest wegen der Corona-Krise ausgefallen.

Die Planungen für das Event laufen nach Angaben des Senders auf Hochtouren. Welche Stars auf der Bühne gastieren, bleibt zwar vorerst ein Geheimnis. Eines verspricht der Radiosender aber: „Der Kindertag 2022 ist das Event für so viele Familien aus ganz Schleswig-Holstein! In diesem Jahr haben wir neben tollen Vereinen und großartigen Partnern auch namhafte Künstler im Gepäck, die ein tolles Live-Event für unsere Hörerinnen und Hörer garantieren“, so Programmdirektor Dirk Klee.

RSH freut sich wieder auf die Zusammenarbeit mit den Holstenhallen. Auch die Stadt Neumünster ist begeistert. OB Tobias Bergmann sagte: „Der RSH-Kindertag ist eine wichtige Veranstaltung in Neumünster, die unglaublich vielen Familien eine Freude bereitet.“

Bergmann weiter: „Es freut mich, dass die Veranstaltung und unsere Stadt so eng verwurzelt sind. Zudem ist es für mich der erste RSH-Kindertag als Oberbürgermeister. Das wird also auch persönlich etwas Besonderes.“