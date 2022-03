Neumünster

Nach 31 Jahren wird der Radweg auf dem Großflecken saniert. Die Bauarbeiten sollen am Montag (28. März) beginnen und mehrere Monate dauern. Da es gleichzeitig bei der Sanierung des Karstadt-Gebäudes zu viel Baustellenverkehr kommt, wird der Radweg aus Sicherheitsgründen von der Kieler Brücke bis zur VR-Bank komplett gesperrt – vom 28. März bis 31. Juli.

Für den Radverkehr wird eine sehr lange, umständliche Umleitung eingerichtet. Die Strecke führt ab Kieler Brücke über Am Klostergraben, Rencks Allee, die Brachenfelder Straße und die Plöner Straße. Vom Großflecken in Höhe Rathaus wird die Umleitungsstrecke in entgegengesetzter Richtung eingerichtet.

Roter Pflasterstein für den Radweg auf dem Großflecken, hier für den Rand. Die Fläche wird mit Steinen im Format 20x20 Zentimeter verlegt. Quelle: Thorsten Geil

Die Verkehrsaufsicht der Stadt hat sich in Abstimmung mit der Polizei, der Marktbehörde, dem Baustellenkoordinator sowie dem Fachdienst Tiefbau und Grünflächen zu dieser Umleitung entschlossen, da es durch die Baustellen zu erheblichen Behinderungen kommen wird und man die Radfahrerinnen und Radfahrer nicht zum Absteigen zwingen möchte, teilte die Stadtverwaltung mit.

Auf die Platzfläche (Fußgängerzone) könne man die Radler auch nicht lenken, weil dort durch die Besucher von Wochenmarkt und Wahlveranstaltungen zusätzlich gefährliche Situationen entstehen können. „Die Stadt Neumünster bittet daher alle Radfahrerinnen und Radfahrer, den Großflecken nicht zu befahren, sondern die sicherere Umleitungsstrecke zu nutzen“, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz mit.

Nicht nur der Fahrradclub ADFC hat immer wieder die Gefahren des Radwegs kritisiert. Die 470 Meter Kopfsteinfläche auf dem Großflecken sind der meistbefahrene Radweg von ganz Neumünster – und der im schlechtesten Zustand. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hatte sich vor ein paar Wochen entschieden, ihn aus Gründen der Verkehrssicherheit noch in diesem Jahr sanieren zu lassen. Die Fläche wird von der Firma Max Huss mit rotem Betonstein ausgelegt. Dabei soll auch die eine oder andere gefährliche Stelle entschärft werden.