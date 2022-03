Ratsversammlung Neumünster bewilligt 18 neue Stellen

Neumünster

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) beziffert die Kosten für 18 zusätzliche Stellen in der Stadtverwaltung auf exakt 686 700 Euro. Aber: „Die Verwaltung will Finanzierungen durch Bund und Land erwirken. Verlässliche Aussagen zu möglichen Gegenfinanzierungen können noch nicht getroffen werden“, heißt es in dem Antrag des OB an die Ratsversammlung. Die bewilligte das Personalpaket in der Sitzung am Dienstagabend ohne Diskussion.

Bislang sind knapp 300 Flüchtlinge aus der Ukraine in Neumünster eingetroffen, aber die Stadt rechnet mit bis zu 1200 bis zum Sommer. Wegen einer alten Absprache mit der Landesregierung wäre Neumünster nicht zur Aufnahme verpflichtet – weil die Zentrale Erstaufnahme des Landes in Neumünster angesiedelt ist.

OB Bergmann hat aber schon vor zwei Wochen erklärt, dass er dies als humanitäre Aufgabe sehe. Darum hat er nach Kiel gemeldet, dass seine Stadt dafür bereit sei. Eine Notunterkunft ist in der Gemeinschaftsschule Brachenfeld eingerichtet worden, weitere Containerdörfer und Übergangsquartiere sind in Planung. Auch Wohnungen zur dauerhaften Unterbringung sucht die Stadt dringend.

OB: „Wir haben einfach keine personellen Ressourcen“

Die Betreuung der Flüchtlinge macht der Stadtverwaltung viel Arbeit. „Wir haben einfach keine personellen Ressourcen dafür, wir schaffen es nicht. Und vor allem wissen wir nicht, was noch auf uns zukommt, wie viele Menschen kommen werden“, hatte Bergmann schon in der Vorwoche dem Hauptausschuss erklärt.

Nun kann er für ein Jahr befristet bis zu 18 Stellen besetzen (wenn er das Personal dafür findet). Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es genau sein werden, hängt auch stark von der Zahl der eintreffenden Menschen ab. Das „Basis-Szenario“ geht von 400 Flüchtlingen aus. „Das aus unserer Sicht deutlich realistischere Szenario geht aber von 1200 Zuweisungen für Neumünster aus“, schreibt Bergmann in seinem Antrag an die Ratsversammlung.

Zwei Gebäude in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne als Flüchtlingsunterkunft?

Es geht um Verstärkung in der Ausländerbehörde, dem Bürgerbüro, in der Grundsicherung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Schulverwaltung, in der Stadtplanung (für die Beschaffung von Wohnungen) sowie in der Familien- und Jugendhilfe. Eine Stelle wird als „Sonderprojekt“ für die Leitung des Verwaltungsstabs installiert: Dafür hat Bergmann schon den ehemaligen FEK-Geschäftsführer Alfred von Dollen gefunden. Der hat am Montag bereits die Arbeit aufgenommen.

Außerdem hat die Ratsversammlung die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob zwei Gebäude in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne als Unterkunft für Flüchtlinge umgebaut werden können. Langfristig sollen diese Gebäude als Wohnheime für Studentinnen und Studenten und Auszubildende genutzt werden. Dafür muss aber erst die Landesregierung entscheiden, ob der Pflege-Studiengang der Fachhochschule Kiel in Neumünster angesiedelt wird.

In einem Block in der alten Kaserne könnten Zimmer für bis zu 80 Menschen hergerichtet werden. Dort stehen auch 16 Büro- und Mehrzweckräume zur Verfügung, in denen Anlaufstellen für die Verwaltung geschaffen werden könnten. Das war 2016 schon einmal geplant: Nach Gesprächen mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ging die Stadt 2016 davon aus, dass sie die Liegenschaft mietfrei bekommt. Später wurde der Plan eingestampft, weil Neumünster keine Flüchtlinge aufnehmen musste.