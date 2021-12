Ratsversammlung Neumünster mit 3G-Regel für Zuschauer in der Stadthalle

Die Ratsversammlung Neumünster wird am Dienstag, 14. Dezember, wieder im großen Saal der Stadthalle am Kleinflecken tagen. Für Zuschauer, so die Stadt, gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel. Die Verwaltung empfiehlt, die Sitzung, die spannende Themen zu bieten hat, im Internet per Stream zu verfolgen.