Niko Renkosik wollte es erst gar nicht glauben. Bei genauerem Hinsehen hat der Meteorologe aus Neumünster in seinen Wetter-Aufzeichnungen aber festgestellt: Dies ist der regenreichste Februar aller Zeiten in Neumünster. Bis zum 23. Februar sind schon fast 214 Liter Niederschlag gefallen, etwa zehnmal so viel wie im Februar 2021.

Der bislang nasseste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Neumünster im Jahr 1856 war erst vor zwei Jahren – mit 177 Litern pro Quadratmeter. Der bisher trockenste Februar wurde 1875 registriert – mit nur drei Litern.

„Normalerweise fallen nach dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 im Februar rund 61 Liter in Neumünster. Damit haben wir in diesem Jahr eine Abweichung von plus 242 Prozent. Das ist wirklich enorm und erklärt auch die insgesamt hohen Pegelstände an den Flüssen in Schleswig-Holstein“, sagt Renkosik.

Er sammelt seit 1999 im Garten seines Elternhauses im Stadtteil Gadeland die Wetterdaten und pflegt sie auf seiner Seite www.internetwetter.de ein. Mittlerweile ist Renkosik längst studierter Meteorologe und lebt in Frankfurt. Er arbeitet in der Wetterredaktion des Hessischen Rundfunks und dort im Hintergrund täglich an zehn Sendungen für die ARD und verschiedene dritte Programme inklusive der „Tagesthemen“ und „Wetter vor acht“.

Für die Analyse hat er seine eigenen Daten mit denen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergänzt. Der DWD hat von 1856 bis 2007 in Neumünster die Niederschläge gemessen.

In diesem Winter (seit 1. Dezember) sind bisher in Neumünster schon 353 Liter vom Himmel gefallen. Damit ist der nasse Winter 2019/20 (mit 350 Litern) auch schon überholt worden. Den Neumünsteraner Regenrekord hält der Winter 1994/95 mit 392 Litern. „Am trockensten war es in Neumünster 1874/75 mit nur 53 Litern“, sagt Renkosik. Auch Schnee wird als Niederschlag gezählt.

Ein Winter-Regenrekord ist in Neumünster nicht in Sicht

Nach aktuellen Modellrechnungen sieht es laut Renkosik nicht danach aus, dass es bis zum 28. Februar noch einen neuen Regenrekord gibt. „Die fehlenden knapp 40 Liter sind nicht in Sicht. Bis zum Monatsende werden aber wohl noch 10 bis 15 Liter fallen“, meint er. Am 1. März beginnt dann schon der meteorologische Frühling.

Am Mittwoch bleibt es trocken, aber schon am Donnerstagnachmittag kommt bei 8 Grad das nächste Regengebiet an, und am Freitag gibt es laut Renkosik nasskaltes Schauerwetter. „Das Wochenende wird dann unter Hochdruckeinfluss von viel Sonnenschein bestimmt, und auf jeden Fall fällt kein Regen. Mit maximal 7 oder 8 Grad wird es aber noch nicht frühlingshaft“, sagt er.

Die langfristige Tendenz sieht der Meteorologe aber nicht rosig. „Es ist durch den globalen Klimawandel mit nasseren Wintern in Norddeutschland zu rechnen. Natürlich ist ein einzelner zu nasser Februar kein Beleg dafür, aber er passt ist einen Trend, der prognostiziert wird. Die Sommer werden hingegen trockener“, sagt Niko Renkosik.