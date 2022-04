Regieeinheit Neumünster: Das machen die Experten bei Katastrophen

Neumünster

Großbrand im Recyclinghof. Direkt darüber eine Hochspannungsleitung, die vorsorglich abgeschaltet wird, mehrere Ortschaften sind plötzlich ohne Strom. Was für Privathaushalte ärgerlich ist, kann für andere lebensgefährlich werden; für Bewohner eines Altenheims zum Beispiel. Die Rettung kam 2018 aus Neumünster: Die Regieeinheit Katastrophenschutz fuhr mit einem mobilen Generator nach Lensahn und speiste Strom direkt ins Pflegeheim ein.

40 Ehrenamtler engagieren sich in der Regieeinheit Katastrophenschutz. Sie kümmern sich um die Kleinigkeiten und wichtigen Details, die erledigt werden müssen, wenn der Schaden richtig groß ist. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr zum Beispiel: „Wir haben 700 Mann komplett mit Strom versorgt“, erzählt Renan Richter. Das heißt: Sie haben Energie in die Fahrzeuge der Helfer eingespeist, das große Zelt beleuchtet und beheizt. Wichtige Handgriffe im Kampf gegen den Blackout.

Katastrophenschutz: Generator liefert Strom für einen ganzen Straßenzug

Manchmal hilft die Regieeinheit Katastrophenschutz aber auch in kleineren Notlagen: Als die Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge an der Gemeinschaftsschule Brachenfeld überlastet war, half die Regieeinheit mit einem ihrer Generatoren aus.

Strom zur Verfügung stellen, wo immer er gebraucht wird, unabhängig von Leitungen: Das ist eine der Spezialitäten der Regieeinheit. Dafür verfügen die Helfer aus Neumünster über fünf mobile Generatoren. Die beiden größten leisten jeweils 250 Kilowatt und verbrauchen rund 70 Liter Diesel pro Stunde. Damit können sie bei Bedarf einen der Notstromgeneratoren im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster ersetzen. „Wir können uns an Trafostationen aufklemmen und einspeisen“, erläutert Philip Peters; dann versorgt der Generator einen ganzen Straßenzug.

Regieeinheit Neumünster: Bei Bedarf gibt es mitten im Nirgendwo frischen Kuchen

Zur Regieeinheit Katastrophenschutz in Neumünster gehören noch weitere Gruppen. Die Logistiker transportieren alles, was im Einsatz gebraucht wird: Schläuche, Kabeltrommeln, Betten, Tische, Bänke, Getränke, Lebensmittel, Gasflaschen. In ihrer sogenannten Tankbombe bringen die Versorger 350 Liter Diesel samt Zapfschlauch überall hin; der Pick-up, auf dem sie transportiert wird, ist geländegängig. Ein Transporter, ein 7,5-Tonner und ein Lkw mit Allradantrieb, Gabelstapler, Hubwagen und Gitterboxen bilden das Handwerkszeug der Logistiker.

„Wir betreuen Einsatzkräfte“, beschreibt Eike Kläschen seine Aufgabe in der Regieeinheit. Seine Gruppe kümmert sich ums Essen: In ihrer Feldküche können die Helfer 900 Liter Essen zubereiten oder warm halten; ein Brat- und ein Backmodul erweitern die Möglichkeiten, bei Bedarf gibt es mitten im Nirgendwo frischen Kuchen. „Das ist ein Restaurant auf Rädern“, schwärmt Kläschen.

Regieeinheit Neumünster: So können Sie mitmachen Die Regieeinheit Katastrophenschutz ist eine Einrichtung der Stadt Neumünster und beim selben Fachdienst angesiedelt wie die Berufsfeuerwehr. Ansprechpartner für Interessenten an einer ehrenamtlichen Mitarbeit ist Anja Appel; Tel. 04321/3322115; E-Mail: anja.appel@neumuenster.de

Zur Betreuung der Regieeinheit Katastrophenschutz in Neumünster gehört auch die psychische Komponente. „Gerade bei der Essensausgabe sprechen die Leute“, sagt Kläschen. „Es reicht auch schon mal, einen Kaffee hinzustellen.“

Gleichzeitig registriert seine Gruppe im Ernstfall Betroffene und hält in einem Betreuungsrucksack von Feuchttüchern über Nähutensilien bis hin zu Spielzeug vieles bereit, um Menschen zu beschäftigen und abzulenken.

Regieeinheit Katastrophenschutz betreut Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein

Außerdem kümmert sich die Regieeinheit Katastrophenschutz noch um die Erfassung der Einsatzkräfte. Das ist bei großen Einsätzen wichtig, wenn viele Organisationen von der Feuerwehr übers Rote Kreuz bis zur DLRG aktiv sind. Auf diese Qualität greift auch das Land zurück: Wenn schleswig-holsteinische Einsatzkräfte außerhalb der Landesgrenzen aktiv werden, treffen sie sich zur gemeinsamen Abreise in Neumünster. Das Gefahrenabwehrzentrum, die Basis der Regieeinheit, wird dann zum Bereitstellungsraum.

Bei der Regieeinheit ehrenamtlich mitmachen kann jede und jeder ab 16 Jahren, erklärt Maik Frommberger. Als stellvertretender Einheitsführer kümmert er sich um die Ausbildung der Helfer. Einmal pro Jahr organisiert er eine Grundausbildung; Erweiterungsmöglichkeiten gibt es danach viele: Feldkoch, Sanitäter, Funkschein und mehr. Bei der Werbung von Nachwuchs stößt Frommberger oft auf ein Problem: „Kein Mensch kennt die Regieeinheit.“

Das hat sich im vergangenen Jahr allerdings ein wenig geändert: Der Einsatz im Ahrtal, nach der Flut, und die Berichte darüber in den Medien haben für einen Schub von Interessenten gesorgt. An die 15 neue Mitglieder kamen: „Viele davon sind noch da“, sagt Frommberger erfreut. Teamfähig und verlässlich müssten die Mitglieder der Regieeinheit sein, betont der Ausbildungsleiter: „Im Einsatz muss man sich auf jeden verlassen können.“

Zur Galerie So arbeitet die Regieeinheit Neumünster

„Es ist schön zu sehen, dass man sinnvolle Sachen macht“, begründet Logistikerin Heike Rose ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Regieeinheit Katastrophenschutz. Der umfasst einen Übungsabend alle 14 Tage und die Einsätze. „Ich wollte etwas Sinnvolles machen“, sagt Söhnken Könecke darüber, warum er über einen Bekannten zur Regieeinheit kam. Stefan Wengel macht seit 22 Jahren mit, weil ihm die Aufgaben bei der Regieeinheit Katastrophenschutz „interessanter als bei der Feuerwehr“ erschienen. Ein Indiz: Die Ausstattung der Helfer wird umfangreicher, sagt Wengel: „Das ist in den letzten Jahren durch die Stadt gepusht worden.“