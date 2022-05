Riesen-Zuschuss vom Land für TS Einfeld in Neumünster

Neumünster

Das für den Sport zuständige Innenministerium in Kiel hat für den Bau eines Sportheims mit Mehrzweckraum in Neumünster die höchste Einzelförderung eines „Impuls“-Programms zur Sanierung von Sportstätten vorgesehen: Für den Wiederaufbau des 2019 bei einem Brand zerstörten Vereinsheims des TS Einfeld zahlt Kiel 500 000 Euro.

„Wir freuen uns, dass der Zug mit Fördermitteln auch endlich in Neumünster Halt macht. Die Unterstützung der Stadt und die großen ehrenamtlichen Anstrengungen des Vereins bei der Planung tragen Früchte“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD).

OB: „Endlich hält der Zug mit Fördermitteln auch in Neumünster“

Die Stadt Neumünster hatte in enger Zusammenarbeit mit dem Verein einen Förderantrag beim Land eingereicht. „Wir freuen uns sehr, dass diese partnerschaftliche Zusammenarbeit so effizient gelungen ist. Das ist für uns Motivation, auch in Zukunft eng zwischen dem Sport vor Ort und der Verwaltung zusammenzuarbeiten“, sagte Pierre Hein, Leiter der Abteilung Schule und Sport bei der Stadt.

Das Land investiert in dem Förderprogramm landesweit 2,93 Millionen Euro in elf Spielfelder und Laufbahnen, sechs Sportgebäude und drei Frei- und Hallenbäder. Eines davon ist der kombinierte Neubau des TS Einfeld. Der Verein steht schon länger in den Startlöchern und kann nun endlich loslegen. Das Vereinsheim war am 3. September 2019 komplett niedergebrannt. Das Feuer war beim unsachgemäßen Umgang mit einem Bunsenbrenner entstanden.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir als Verein, aber vor allem auch die Sportlerinnen und Sportler, wurden völlig überwältigt von dieser Nachricht und freuen uns über die Förderung, damit wir nun endlich das Projekt mit dem Mehrwert für die Sportangebote im Verein und im Stadtteil realisieren können“, sagte der Vorsitzende des TS Einfeld, Rüdiger Schmitt. Nun werde man sich mit voller Kraft dem Neubau widmen.