Neumünster

Die SPD-Rathausfraktion in Neumünster muss den nächsten Rücktritt verarbeiten: Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Franka Dannheiser (70) hört auf. Am Tag nach der jüngsten Ratssitzung erklärte sie ihren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen zum 31. März.

„Ich wollte zur Kommunalwahl nicht wieder antreten, aber mein Fraktionsvorsitzender Volker Andresen hatte mich dann doch noch einmal überzeugt. Mein Körper hat mich diese Entscheidung aber bezahlen lassen. Ich kann nicht mehr“, sagte sie. Ihr bleibe nichts anderes übrig, als sofort den Schlussstrich zu ziehen.

Seit sechs Jahren war Franka Dannheiser stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende

Franka Dannheiser war dabei, als 2012 in Neumünster die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) neu gegründet wurde. 2013 zog sie in die Ratsversammlung ein.

Als Bauingenieurin machte sie sich dort schnell einen Namen als Fachfrau und wurde bau- und planungspolitische Sprecherin der Fraktion. Seit sechs Jahren ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende, seit 2018 auch Mitglied im Hauptausschuss und im Aufsichtsrat des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK). Alle Ämter hat sie nun niedergelegt.

In den zahlreichen Ratsdebatten um die künftige Gestaltung des Großfleckens oder auch um die Vorgänge rund um das Milchtrockenwerk präsentierte sie die Meinung der Sozialdemokraten und war eine streitbare, engagierte Ratsfrau. „Kommunalpolitik ist aber viel mehr als die paar Minuten am Rednerpult in der Ratsversammlung. Es ist ein unheimlich zeitaufwendiger und nervenzehrender Job“, sagte sie. Ihrer Gesundheit zuliebe wolle sie nun keine aktive Parteiarbeit mehr leisten, „ich bleibe aber selbstverständlich der SPD als Mitglied erhalten“.

Welche Pläne hat sie außerdem? „Ich möchte mein autobiografisches Buch fertig schreiben, mit dem ich vor ein paar Jahren begonnen habe. 50 Seiten sind schon fertig“, sagte sie.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist bereits der dritte prominente Abgang in der SPD-Rathausfraktion in den vergangenen Monaten. Am 1. März war Axel Westphal-Garken mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, weil er beruflich eine Aufgabe in der Stadtverwaltung angetreten hat und dann nicht gleichzeitig Mitglied der Ratsversammlung sein darf. Er ist jetzt Koordinator für das Stadtentwicklungskonzept Isek. Der langjährige Fraktionsvorsitzende Andreas Hering hatte im Februar aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.