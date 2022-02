Neumünster

Sieben Neumünsteraner Stadtteile sind bereits mit Glasfaser erschlossen (oder gerade in Arbeit), nun soll in diesem Jahr auch der Ausbau in Faldera starten. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens verzichten die Stadtwerke Neumünster (SWN) aber auf eine Info-Veranstaltung vor Ort.

In einer Online-Veranstaltung berichten Mitarbeiter der SWN am Dienstag, 15. Februar, über den Weg zum kostenlosen Hausanschluss und erklären Details zum Ausbau, zu den Verträgen und die Besonderheiten des schnellen Netzes. Die Live-Übertragung beginnt um 19 Uhr auf www.giga5.de/faldera.

SWN haben 50 000 Glasfaser-Kunden unter Vertrag

„Die Glasfaser-Technologie bietet große Vorteile gegenüber den in die Jahre gekommenen Kupferleitungen. Die gebuchten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit/Sekunde kommen ohne Verluste beim Kunden im Haus an“, berichtet Frederic Liekfeldt von den SWN. 2020 hatten die SWN die Sparte neu aufgestellt.

Der Aktionszeitraum läuft vom 16. Februar bis zum 31. Juli. In diesem Zeitraum ist der Anschluss samt 20 Meter Leitung auf dem eigenen Grundstück kostenlos (statt der sonst anfallenden 990 Euro), wie die SWN mitteilten.

Für eine Beratung sind Mitarbeiter der SWN aber zu den Servicezeiten im Restaurant Casablanca, Ehndorfer Straße 207 B, vor Ort. Ab 19. Februar: Montag und Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung zu Hause ist unter Tel. 04321/202-4547 möglich.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 2009 bauen die SWN eine Glasfaser-Infrastruktur auf. Bisher sind die Neumünsteraner Stadtteile Gadeland, Gartenstadt, Einfeld, Tungendorf, Brachenfeld, Ruthenberg, Wittorf sowie Padenstedt-Kamp und mehr als 270 Gemeinden im Umland (etwa in Molfsee), Kreis Steinburg und Kreis Dithmarschen ausgebaut oder vermarktet. Damit sind die SWN einer der größten Anbieter für Glasfaser in Schleswig-Holstein. Mehr als 50 000 Bürger haben sich nach SWN-Angaben schon dafür entschieden.