Sabine-Almut Auerbach: „Selbst die Antifa kam gern auf einen Tee vorbei“

Neumünster

Sabine-Almut Auerbach ist ein Urgestein der Gewerkschaft. 1982 ist sie in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eingetreten, zuletzt war sie Verdi-Chefin in Neumünster. Im Interview spricht Sabine-Almut Auerbach über den Kampf für Arbeitnehmerrechte und Teekränzchen mit der Antifa.

Sie sind die bekannteste Gewerkschafterin in ganz Neumünster und waren immer laut, wenn es um Ihre Themen ging. Am 31. Januar sind Sie ganz leise in den Ruhestand gegangen. Wie kam das?

Sabine-Almut Auerbach: Ich bin 65 Jahre alt, und das ist nun einmal das Rentenalter. Wegen Corona konnten wir keine große Verabschiedung machen, aber das wollen wir vielleicht im Frühjahr nachholen. Ich bin aber von meinen Mitarbeiterinnen hier im Büro am Kuhberg im kleinen Kreis sehr liebevoll und launig verabschiedet worden – und das war mir auch wichtig.

Sabine-Almut Auerbach: „Der Kampf für Arbeitnehmerrechte ist mir in die Wiege gelegt worden“

Sie haben immer mit viel Leidenschaft für die Interessen der Arbeitnehmer gekämpft. Woher kam dieser Feuereifer?

Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Mein Vater hat schon immer gesagt: Wenn du mal arbeitest, musst du in die Gewerkschaft! Das habe ich dann auch gemacht. Als ich 1982 mein Referendariat als angehende Lehrerin gemacht habe, bin ich in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eingetreten.

Sie wollten Lehrerin werden?

Ja, ich habe Germanistik, Sport- und Sozialwissenschaften in Kiel studiert und wollte unbedingt in der Schule unterrichten. Damals hatte man aber kaum Chancen auf eine Stelle. Nach dem Zweiten Staatsexamen habe ich dann 1984 als Gewerkschaftssekretärin bei der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft in Kiel angefangen – und bin immer geblieben. Die DAG ist ja 2001 in der Verdi-Gewerkschaft aufgegangen.

„Ich hatte die Wahl: Handelssekretärin an der polnischen Grenze oder Geschäftsführerin in Neumünster“

Sie haben als Referats- und Abteilungsleiterin in Kiel, Hamburg, Schwerin und Lübeck für die DAG gearbeitet. Wie kamen Sie 2002 nach Neumünster?

Nach der Gründung von Verdi 2001 wurde im Haus einiges umgestaltet, und ich hatte die Wahl: Handelssekretärin an der polnischen Grenze oder Bezirksgeschäftsführerin in Neumünster. Da musste ich aber nicht lange überlegen!

Haben Sie es jemals bereut?

Nein, nie. Als ich 2002 herkam, wurde ich sehr freundlich aufgenommen – von Politik, Vereinen und Verbänden und den Bürgerinnen und Bürgern. Selbst die Antifa kam gern auf einen Tee vorbei, um Aktionen zu besprechen. Mein Mann und ich haben uns in Neumünster immer wohlgefühlt, und wir werden auch hierbleiben.

Als Gewerkschafterin muss man verhandeln und streiten können. Sie gelten als knallhart und manchmal kompromisslos. Einverstanden?

Damit kann ich leben. Das gehört zum Job dazu. Gerade als Frau musste ich mich manches Mal durchsetzen. Mit Oberbürgermeister Hartmut Unterlehberg zum Beispiel habe ich mich mehrfach heftigst gestritten...

...und dann wieder vertragen?

Ganz genau. Wir hatten halt unterschiedliche Jobs in Tarifauseinandersetzungen, da fliegen auch mal die Fetzen. Aber dann war es auch wieder gut.

Auftakt zur Tarifrunde Öffentlicher Dienst 2020: Oberbürgermeister Olaf Tauras besucht die Gewerkschafterin Almut Auerbach und ihre Kollegen auf dem Großflecken. Quelle: Thorsten Geil

Mit dem Sozialdemokraten Unterlehberg teilten Sie auch das Parteibuch. Wie lief es dann mit CDU-Mann Olaf Tauras, dem Neumünsteraner Oberbürgermeister von 2009 bis 2021?

Das war ähnlich. Manchmal hart, aber immer fair. Er hat sogar mal ein Grußwort auf unserer Auftaktveranstaltung zu einer Tarifrunde gesprochen, und das als damaliger Vorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbands.

Sabine-Almut Auerbach: „Die Busfahrer der SWN grüßen mich immer noch auf der Straße“

Sie haben gern Streiks angezettelt, oder?

Nein, gerne macht man das nicht, aber gelegentlich muss es halt sein. Aber es macht auch Spaß, besonders wenn der Zusammenhalt in einer Belegschaft so groß ist wie beispielsweise bei den SWN-Busfahrern. Die grüßen mich immer noch alle auf der Straße.

Sie haben mit dafür gesorgt, dass die Busfahrer 2015 von den Hamburger Verkehrsbetrieben zu den Stadtwerken wechselten. War das ein Selbstgänger?

Definitiv nicht. Die SWN wollten die 80 Busfahrer lieber nicht haben, das mussten wir durchsetzen. Und wir müssen sie in ihrem Tarifvertrag gut versorgen. Gerade läuft ja wieder eine Tarifrunde – und alle Busse standen am vergangenen Dienstag still. Das hat mich sehr gefreut.

Eine andere heiße Debatte gab es mal um eine Privatisierung des Technischen Betriebszentrums (TBZ) von Neumünster...

...die wir zum Glück verhindern konnten! Das war so ein schlimmer Zeitgeist mit der Privatisierung von kommunalen Betrieben. Viele Städte, die das damals gemacht haben, haben es längst bereut und rückgängig gemacht. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Demonstration gegen die Privatisierungspläne – mit Kind und Kegel auf dem Großflecken.

Generell hat man Sie ja viel auf Demonstrationen gesehen.

Das stimmt. Ich engagiere mich als überzeugte Antifaschistin jederzeit gegen rechte Umtriebe, früher gegen den ,Club 88’, jetzt gegen den Neonazi-Treffpunkt Titanic. Die Arbeit am Runden Tisch für Toleranz und Demokratie macht mir viel Freude. Da trifft sich die ganze Gesellschaft von Neumünster. Wenn es drauf ankommt, steht diese Stadt auf gegen Rechts, und das ist gut so.

Sabine-Almut Auerbach hat keine Zeit mehr, seit sie in Rente ist

Werden Sie denn im Ruhestand weniger auf Demos gehen?

Auf keinen Fall! Ich stelle zwar fest, dass ich keine Zeit mehr habe, seit ich in Rente bin, aber auf Demos wird man mich weiterhin sehen, zum Beispiel bei den Menschenketten gegen diese unsäglichen Corona-Spaziergänge. Und ich freue mich jetzt schon auf das Gewerkschaftsfest zum 1. Mai!

Ihnen ist der Abschied vom Arbeitsleben bestimmt schwergefallen, oder?

Ja, ich habe schweren Herzens aufgehört, denn ich habe wahnsinnig gern gearbeitet. Aber in der Corona-Zeit war ich viel im Homeoffice, und das war eine gute Vorbereitung. Ich bin so langsam rausgeglitten.

Haben Sie bestimmte Pläne?

Ich will mit meinem Mann und unserer Hündin Paula das Leben genießen. Und ich werde mich weiter engagieren, will in der SPD zum Beispiel wieder für den Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen kandidieren. Mir wird nicht langweilig.