Sammelplätze in Neumünster: Wo Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen können

Neumünster

Oh Tannenbaum! Zu Weihnachten ziert er in vielen Haushalten die Wohnzimmer. Um die anschließende Entsorgung zu erleichtern, weist das Technische Betriebszentrum (TBZ) Neumünster auf insgesamt 131 Sammelplätze in der Stadt hin. Dort können die ausgedienten Bäume kostenlos abgelegt werden.

TBZ Neumünster holt ab 3. Januar Weihnachtsbäume ab

Mit der Entsorgung an den Sammelstellen beginnt das TBZ am Montag, 3. Januar 2022. Der letzte Abholtag ist Sonnabend, der 29. Januar 2022. Danach wird eine Gebühr fällig – bei den Sammelplätzen der Stadt Neumünster und beim Abfallwirtschaftszentrum Wittorferfeld.

Das TBZ weist ausdrücklich darauf hin, dass Weihnachtsschmuck, Lametta und der Fuß vor der Entsorgung entfernt werden müssen.

Das sind die ausgewiesenen Sammelplätze in den verschiedenen Stadtteilen in Neumünster:

Einfeld:

Einfelder Straße/Marktplatz, Ernst-Reuter-Platz; Kieler Straße/Ecke Industriestraße, Kreuzkamp - Sammelplatz, Parkplatz Bahnhof Einfeld, Roschdohler Weg (Parkplatz), Uferstraße/Seekamp (Rasenflächen), Friedrich-Wöhler-Straße/Ecke Roschdohler Weg 187-213 Grünstreifen, Baudenweg (Parkstreifen Wendehammer), Brandenburger Weg (Parkstreifen Wendehammer neben Strommast), Kreuzkamp neben den Iglus (Parkstreifen, Teerfläche), Fuhrkamp/Berliner Straße (Parkstreifen), Parkplatz Einfelder Schanze, Kieler Straße/Ecke Hüttenkamp, Grünstreifen

Tungendorf:

Eichenplatz/Ecke Ahornallee, Jungmannstraße/Ecke Mühlenweg (Parkplatz), Oberjörn (Sportplatz), Preußerstraße/Ecke Schulstraße (Parkplatz), Schillerstraße - Parkplatz Gut Heil, Tasdorfer Weg (Buswendeplatz), Veilchenweg (Parkplatz), Wilhelminenstraße/Ecke Am Kamp (Parkplatz), Alsenplatz - Grünfläche Denkmal, Preetzer Landstraße, links und rechts neben den Iglus, Eibenweg - Parkplätze vor Nr. 1, Erlenweg - Parkplätze gegenüber Nr. 2 (Müllsammelplatz), Weidenweg - Parkfläche gegenüber Nr. 1, Holunderweg - Parkfläche (Rondell) im Wendehammer, Hasselkamp - kleine grüne Verkehrsinsel, Böckenkamp neben den Iglus, Thorstraße - Baum Wendehammer, Schulstraße/Ecke Hürsland Grünfläche, Dorfkamp - Parkfläche gegenüber Nr. 28 bzw. 27, Auwiesen - Sandfläche rechts von der Gartenkolonie, Unter der Max-Johannsen-Brücke, Ilsahl/Gutenbergstraße Litfasssäule

Gartenstadt:

Am Neuen Kamp/Litfasssäule Höhe Haus 57-59, Otto-von-Hahn-Straße/Ecke Justus-von Liebig-Straße, Birkenweg - Parkplatz Höhe Haus Nr. 19, Robert-Koch-Straße (Wendeplatz), Carlstraße (Sammelplatz), Rendsburger Straße (Wendeplatz), Nachtredder - Parkstreifen vor Nr. 80, Rintelenstraße/Domagkstraße (Grünfläche)

Böcklersiedlung:

Danziger Straße/Ecke Breslauer Straße (Parkplatz), Hansaring/KSV-Halle, Legienstraße/Ecke Memellandstraße (Parkplatz), Stettiner Straße (Parkplatz), Färberstraße/Jugendspielplatz gegenüber Beethovenstraße, Wobau Parkplatz Königsberger Straße (hinter Block Kantplatz 10 a), Lötzener Straße - Wendehammer, Lötzener Straße neben den Iglus/Trafo-Station (Am Anfang), Bachstraße neben den Iglus (Parkstreifen), Bachstraße Parkstreifen gegenüber Elly-Heuss-Knapp-Schule, Mozartstraße (Parkstreifen)

Innenstadt:

Altonaer Straße/Ecke Holsatenring (Anliegerstraße), Gartenstraße/Ecke Gartenallee, Haart/Ecke Friesenstraße - Am Schwesternwohnheim, Hansaring/Ecke Werderstraße an der Telefonzelle,Paul-Böhm-Straße/Ecke Störstraße, Sachsenring/Ecke Rembrandtstraße, Wasbeker Straße/Ecke Linienstraße, Wittorfer Straße/Ecke Waschpohl, Marienstraße/Ecke Fritz-Reuter-Straße, Klosterstraße/Ecke Meßtorffweg (Parkplatz), Vicelinstraße - neben Haus Nr. 49 (Schulweg), Carlstraße/Jugendspielplatz gegenüber der Sedanstraße, Klosterstraße/Ecke An der Schwale, Wittorfer Straße/Propstenstraße (Grünfläche) Freifläche gegenüber Restaurant „Am Kamin“, Parkplatz Roonstraße gegenüber Augustastraße (ganz am Ende), Juliusstraße/Vicelinstraße - gepflasterte Fläche; Brunnen; Sitzbänke, Waschpohl - Parkstreifen links vom Papiercontainer, Gerichtsstraße - Parkstreifen links von den Iglus, Grünewaldstraße - Wendehammer zum Sachsenring

Wittorf:

Reuthenkoppel (Grünfläche), Steenkoppel/Parkplatz neben Haus Nr. 27 - 36, Travestraße/Ecke Elbestraße (bei Travestraße Haus Nr. 2), Störwiesen/Ecke Schwentinestraße (Parkplatz), Padenstedter Landstraße Höhe Haus Nr. 71 (freie Fläche), Helmoldstraße - Wendehammer Müllsammelplatz (Zaun vor Nr. 55), Julius-Brecht-Straße - Wendehammer, Julius-Brecht-Straße gegenüber Nr. 9 - Parkstreifen; Teerfläche, Reuthenkoppel Parkstreifen oder Grünfläche neben der Kirche, Steenkoppel (Wendehammer) Nr. 63 - 71, Birkastraße (Parkstreifen neben Nr. 11 - 15), Wührenbeksweg (Parkstreifen / Grünfläche gegenüber von Nr. 36)

Faldera:

Bogenstraße/Ecke Pöppelmannsweg (Parkplatz), Ehndorfer Straße/Ecke Itzehoer Straße (Ukerplatz), Ehndorfer Straße/Ecke Husumer Straße, Ehndorfer Straße/Ecke Schneiderweg, Ehndorfer Straße/Höhe Aldi bei der Ampel, Ehndorfer Straße/Parkplatz gegenüber Spatzenweg, Warmsdorfstr. - Wendehammer, Wernershagener Weg/Ecke Liegnitzer Straße, Roonstraße/Ecke Georg-Fugh-Straße (Parkplatz), Wernershagener Weg (neben den Iglus bei der Kirche), Wernershagener Weg 216 - Wendehammer, Sonderburger Straße (Harderslebener Straße/Apenrader Straße ) Grünfläche, Ehndorfer Straße (Parkplatz Kirche neben den Iglus), Steinkamp gegenüber Nr. 11 - Grünfläche

Ruthenberg:

Haart/Ecke Noldestraße (Parkplatz), Noldestraße/Ecke Ruthenberger Markt (Parkplatz), Slevogtstraße gegenüber Liebermannstraße - am Trafo, Am Ruthenberg (Wendehammer) Höhe Kindergarten, Noldestraße - Parkplatz, Otto-Dix-Straße - Parkplatz, Am Ruthenberg - Parkplatz am Papiercontainer, Parkplatz Noldestraße - neben dem Papiercontainer, Pechsteinstraße (Parkstreifen, Wendehammer), Noldestraße (Parkstreifen gegenüber Nr. 57), Tizianstraße (Parkstreifen neben den Iglus)

Gadeland:

Würen (Parkplatz), Heldenhain/Ecke Vossgang, Elsterweg (Wendehammer), Schönmörchenstraße (Wendehammer), Deepenredder (Spielplatz), Krogredder (Parkplatz), Karl-Gattermann-Straße (Wendehammer), Op de Koppel (jeweils Parkstreifen im Wendehammer), Segeberger Straße - Latendorfer Weg (Grünstreifen), Segeberger Straße 84 (neben den Iglus, Parkplatz), Krokamp (links neben Haus Nr. 46)

Brachenfeld:

Das TBZ bittet darum, am Ehrenmal Ecke Pestalozziweg/Hauptstraße keine Bäume abzulegen!

Pestalozziweg (Parkstreifen vor der Schule), Plöner Straße (Parkplatz vor dem Squash-Center), Plöner Straße/Ecke Rudolf-Weißmann-Straße, Schillerstraße - Gehwegfläche links vom Gut-Heil-Vereinsheim, Fehrsstraße - Grünfläche am kombinierten Fuß/Radweg (Wendehammer) rechts von Haus Nr. 21, Grünfläche gegenüber der Ricarda-Huch-Straße, Hauptstraße - Grünfläche beim Buswendeplatz