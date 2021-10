Neumünster

Das Citymanagement von Neumünster lädt erstmalig in diesem Jahr zu der beliebten Schlemmerköste auf den Großflecken ein. Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober, verwandelt sich der Kopfsteinpflasterplatz wieder zu einer großen Freiluft-Gastronomie.

„Wir müssen die Schlemmerköste dieses Jahr wegen der Pandemie etwas kleiner ausfallen lassen. Einige Food-Trucks haben die letzten anderthalb Jahre nicht überstanden oder haben sich anderen Veranstaltungsformaten zugewandt“, sagt Citymanager Marc Hein. Er sei aber froh, dass es wieder ein Fest rund um die rollenden Imbisswagen geben könne.

Die Neumünsteraner können sich auf ein breites Speisenangebot einstellen. Von Burrito über Flammkuchen, ausgefallene Burgerkreationen bis hin zu afrikanischen Gerichten soll für jeden Geschmack eine große Auswahl an Leckereien vertreten sein.

Rahmenprogramm für Kinder in Neumünster

Für die kleinen Gäste wird zusätzlich ein Rahmenprogramm angeboten, um sich austoben zu können. Ein Bühnenprogramm wird es nicht geben. Die Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 21 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Am 24. Oktober findet von 12 bis 17 Uhr parallel der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt. Die Kombination Shoppen und Schlemmen ist in Neumünster erprobt. Der Verkaufssonntag soll zur Freude der Kinder einen runden Abschluss mit einem Laternenumzug in der Innenstadt bekommen. Angeführt vom Mädchen Musikzug Neumünster und begleitet durch die Freiwillige Feuerwehr Neumünster Mitte geht es ab 17.30 Uhr vom Gänsemarkt entlang der Christianstraße, Parkstraße und Holstenstraße auf den Großflecken.

Passend zum Laternenumzug ruft das Citymanagement zum Wettbewerb „Die schönste Laterne Neumünsters“ auf. Zu gewinnen gibt es Neumünster-Gutscheinkarten, die bei über 100 Partnerunternehmen eingelöst werden können. Die Holsten-Galerie schenkt allen Kindern, die ihre Laterne vor Ort basteln (auch schon am Freitag und Sonnabend) oder ihre selbstgebastelte Laterne am verkaufsoffenen Sonntag mit in die Galerie bringen, einen Laternenstab und ein LED-Teelicht.